CCCM | Conferência de Estudos sobre Macau realiza-se em Lisboa

O Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) acolhe, em Dezembro deste ano, a sexta edição da Conferência Anual dos Estudos sobre Macau (Macau Studies), habitualmente realizada na Universidade de Macau (UM). Entre os dias 2 e 4 de Dezembro, realiza-se a conferência que tem como tema “Macau como Hub”, e o apoio da Fundação Macau.

O CCCM está, nesta fase, a aceitar propostas de apresentação de académicos e demais participantes para uma conferência que pretende “promover a investigação e o diálogo sobre o papel único de Macau na história, cultura, sociedade e redes globais”.

“Desde a sua criação que a conferência tem servido de plataforma para académicos, investigadores e profissionais de diversas disciplinas trocarem ideias e fomentarem a colaboração”, destaca o CCCM numa nota.

A temática de “Macau as Hub” [Macau como hub, ou plataforma], visa destacar “a importância histórica e contemporânea de Macau como um elo de ligação entre regiões, tradições e disciplinas”, sendo explorado “o papel de Macau como centro de intercâmbio cultural, actividade económica e produção de conhecimento, considerando simultaneamente a sua posição em evolução nos contextos global e regional”.

Com as sessões de Dezembro pretende-se ainda “aprofundar a compreensão da identidade multifacetada de Macau e inspirar novas perspectivas sobre o seu papel na aproximação entre o Oriente e o Ocidente”.