“The Impossible Truth” apresentado na Livraria Portuguesa

É apresentado esta sexta-feira, na Livraria Portuguesa, um dos mais recentes projectos artísticos e editoriais de João Miguel Barros, advogado e fotógrafo. “The Impossible Truth” é “um livro inesperado e controverso”, que visa a celebração do 30.º aniversário “de uma das mais importantes performances artísticas da arte contemporânea chinesa”, intitulada “To Add One Meter to an Anonymous Mountain”.

Este livro nasce de uma exposição sobre esta performance que já aconteceu na galeria fundada por João Miguel Barros em Lisboa, a Ochre Space. A sessão de lançamento de “The Impossible Truth” decorre esta sexta-feira a partir das 18h, contando com moderação da curadora Margarida Saraiva.

Performance singular

“To Add One Meter to an Anonymous Mountain” foi uma performance realizada por um grupo de dez artistas chineses em Maio de 1995, nos arredores de Pequim, consistindo num “gesto radical de empilhar corpos nus para alterar a paisagem”, algo que se transformou “num símbolo da vanguarda chinesa e um marco na arte performativa”, descreve a galeria Ochre Space no seu website.

Em declarações recentes ao HM sobre esta obra, João Miguel Barros considerou estarmos perante um livro “importante no contexto da temática que aborda”, por se tratar de uma “famosa performance” sobre “o percurso de vários artistas que a fizeram durante a quase totalidade da década de 1990”.

“Considero que o livro é importante porque reúne um conjunto alargado de depoimento de artistas, curadores e professores que abordam a arte chinesa daquela época, e está muito documentado com elementos recolhidos nos Arquivos da Bienal de Veneza que documentam as grandes tensões existentes entre os artistas durante o período que antecedeu e culminou com a realização da Bienal de Veneza de 1999”, descreveu ainda.

O autor adiantou que “The Impossible Truth” tem tido “grande impacto em certos meios artísticos na China”, tratando-se de uma obra bilingue, em chinês e inglês. Destaca-se que a apresentação em Macau surge depois do lançamento do livro na Photo Shanghai, entre os dias 7 e 10 de Maio.