Livro | “Quem rasgou os meus lençóis de linho” com apresentações até fim do mês

Depois da apresentação no festival Rota das Letras, Dora Gago, docente e escritora, continua a falar do seu mais recente romance, “Quem rasgou os meus lençóis de linho”, que foi buscar o nome à escrita de Camilo Pessanha e cuja história se passa em Macau. Até ao final do mês haverá diversas sessões de apresentação desta obra em Portugal

Créditos: Festival Rota das Letras

Na escrita simbolista de Camilo Pessanha surge o verso “Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho”, a que a autora e docente Dora Nunes Gago foi buscar inspiração para dar nome ao seu mais recente romance, editado pela Poets and Dragons Society, em Portugal.

A obra, recentemente apresentada no festival literário Rota das Letras, é da autoria da antiga docente de português da Universidade de Macau, que mantém uma estreita relação com o território. “Quem rasgou os meus lençóis de linho” continua num leque de apresentações que se estendem ao longo deste mês de Maio, em Portugal, nomeadamente dia 29 na Biblioteca Municipal Estanco Louro em São Brás de Alportel, terra natal da autora; e também no dia seguinte, com uma sessão no I Festival Literário Internacional Afro-Ibero-Americano, em Almada. Já no dia 31 deste mês, é a vez de a obra ser apresentada na Feira do Livro de Lisboa.

A Poets and Dragons Society destaca como esta obra “não se organiza em torno de uma história, mas de uma experiência”, nomeadamente “a de uma consciência que se fragmenta, se recompõe e volta a ceder, num movimento contínuo entre lucidez e delírio”.

Desta forma, “o livro instala-se, desde o início, nesse território instável onde a memória não é apenas um arquivo, mas uma força activa, em que o passado regressa não como uma personagem e uma mera recordação”.

Não é só a presença de Camilo Pessanha que se denota na obra, mas da própria Macau, instalando-se no romance “uma atmosfera de deslocação”, lê-se na nota da editora.

“A protagonista regressa a Macau não como quem volta a casa, mas como quem atravessa um limiar. Esse regresso, marcado pela precariedade e pelo cansaço de uma vida falhada em múltiplas frentes, não é uma recuperação do passado, mas antes a sua reabertura. Como se o tempo não fosse linear, mas um campo de forças onde tudo regressa, deformado, insistente, impossível de encerrar.”

Vivências cruzadas

Há três figuras femininas centrais em “Quem rasgou os meus lençóis de linho”, de nomes Ana, Jenny e Kate, que vagueiam por entre um “espaço simultaneamente geográfico e psíquico”.

A história centra-se no regresso de Ana a Macau, depois de uma vida “atravessada pela perda, doença mental e toxicodependência”. No território a Oriente Ana busca alguma tranquilidade, cruzando-se depois com Jenny, trabalhadora filipina, e Kate, uma jornalista americana que também regressa a Macau por um motivo bastante pessoal: o de “resgatar uma paixão obsessiva”.

Segundo a editora, estas três mulheres, “mais do que personagens autónomas, funcionam como variações de uma mesma condição”, verificando-se cenários psicológicos de “consciência ferida” ou a “pulsão obsessiva, a recusa do tempo e a perda” de Kate, por exemplo. Há aqui “um tríptico que actua numa tensão permanente” criado por Dora Nunes Gago.

Para a editora, este é “um romance exigente e por vezes desconfortável, mas também profundamente necessário”, ou ainda um livro “que recusa a facilidade e aposta numa forma de verdade que só a literatura, na sua dimensão mais arriscada, pode alcançar”.

Dora Nunes Gago editou ainda recentemente, juntamente com Anabela Freitas, o livro “Rodrigo Leal de Carvalho: Dois Olhares sobre a sua Obra”, com a chancela de Letras Lavadas, que faz a análise da obra do magistrado natural dos Açores que passou por Macau e que também se dedicou às letras, editando todos os seus romances com a Livros do Oriente.

“Rodrigo Leal de Carvalho: Dois Olhares sobre a sua Obra” será apresentado no Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) no próximo dia 23 de Maio. A sessão, que começa às 15h, conta com apresentação de Ana Paula Laborinho.