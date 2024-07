Literatura de viagens | Dora Nunes Gago vence prémio da APE

Antiga directora do departamento de português da Universidade de Macau acaba de ganhar o Grande Prémio de Literatura de Viagens da APE – Associação Portuguesa de Escritores pelo livro “Palavras Nómadas”, que contém diversas referências a Macau e à escritora Maria Ondina Braga. A autora adianta ao HM que “Palavras Nómadas” será lançado em Macau em Outubro

Com Lusa

Dora Nunes Gago, docente de língua portuguesa e ex-directora do departamento de português da Universidade de Macau, acaba de vencer o Grande Prémio de Literatura de Viagens da APE. O livro “Palavras Nómadas”, de Dora Nunes Gago, editado pela Húmus no ano passado, venceu esta distinção, conforme foi anunciado esta quinta-feira pela Associação Portuguesa de Escritores (APE).

O júri do prémio, coordenado por José Manuel Mendes, considerou “Palavras Nómadas” uma “obra de variadas e ricas observações concernentes aos lugares por onde transcorrem as viagens relatadas, com descrições de grande vivacidade sensorial, a que não falta o olhar íntimo sobre os lugares e as gentes, bem como a capacidade de captação do que se tem vindo a designar como ‘génie du lieu'”.

“Numa prosa de grande fluidez, eivada de reflexões onde se cruzam percepções, memórias, cultura, literatura e história, a autora logra suscitar uma leitura aderente desde as primeiras páginas, cujo ritmo e interesse sabe manter ao longo da considerável extensão da obra”, acrescenta. O júri, constituído ainda por Guilherme d’Oliveira Martins, Isabel Cristina Mateus e José Manuel de Vasconcelos, atribuiu o prémio por unanimidade.

Nesta 7.ª edição da Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores com o patrocínio da Câmara Municipal de Braga, concorreram obras em português e de autores portugueses publicadas no ano de 2023. O valor monetário deste Grande Prémio é de 12.500 euros para o autor distinguido.

No ano passado, o vencedor deste prémio foi José Pedro Castanheira, jornalista, com “Volta aos Açores em Quinze Dias”, tendo já sido distinguidos em edições anteriores os autores Paulo Moura, Afonso Cruz, Alexandra Lucas Coelho, Rui Miguel Tovar e António Mega Ferreira.

Lançamento em Macau

Em declarações ao HM a propósito desta distinção, Dora Nunes Gago, actualmente a leccionar em Portugal, diz ter sentido uma “enorme alegria e honra imensa” pela obtenção do prémio da APE.

“Esta alegria é ainda acrescida por se tratar de um prémio com o nome de Maria Ondina Braga, escritora enorme que também viveu em Macau, a quem dediquei muita da minha investigação dos últimos anos, sobre a qual falei em conferências nos Estados Unidos, na Áustria, em França e noutros lugares.”

Para Dora Nunes Gago, a distinção a “Palavras Nómadas” é, também, “um prémio que celebra Ondina, com quem me identifico muito também numa dimensão de ‘outsider’. Foi uma escritora pouco reconhecida e importa alterar isso. No meu ‘Palavras Nómadas’, além da presença de Maria Ondina e de muitos outros escritores, há também a marca de Macau, da vida, da cultura, do que vivi no território ao longo de dez anos. Por isso, este prémio também será uma forma de divulgar Macau, as várias vertentes de uma terra da qual gosto muito, onde aprendi imenso e que fará sempre parte de mim.”

“Palavras Nómadas” contém muitos textos escritos ainda em Macau, onde a autora chegou em 2012. Conforme recordou em entrevista ao HM aquando do lançamento do livro, em Fevereiro do ano passado, “estava novamente a viver uma experiência de emigração, embora muito diferente da anterior”, nomeadamente no Uruguai, onde deu aulas.

“Talvez por isso, senti vontade de escrever sobre coisas vividas no Uruguai, para relembrar outras situações e obstáculos ultrapassados. Fui fazendo alguns rascunhos, sem ter bem ideia do formato final que teriam. Foi apenas durante este último ano em Portugal, de licença, que lhes dei o formato definitivo, escrevi a maioria das crónicas e organizei-as. Queria que fossem 50, pois fiz 50 anos, e que percorressem as minhas vivências e travessias por múltiplos espaços pela vida”, apontou.

Com “Palavras Nómadas”, editado em Portugal, Dora Nunes Gago diz ter pretendido “partilhar momentos, aprendizagens, a alegria e o interesse que sinto em descobrir novas realidades e universos diferentes”.

A autora adiantou também ao HM que “Palavras Nómadas” será lançado na Fundação Rui Cunha a 22 de Outubro com apresentação da professora Sara Augusto.