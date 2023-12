Jazz | Pianista japonês Makoto Ozone e Orquestra de Macau em concerto dia 23

O famoso pianista de jazz japonês Makoto Ozone junta-se à Orquestra de Macau para dar um concerto em Macau nas vésperas de Natal. No próximo dia 23, o público terá a oportunidade de assistir a uma sinergia musical de luxo no grande auditório do Centro Internacional de Convenções da Galaxy

A Orquestra de Macau (OM) junta-se ao famoso pianista de jazz japonês Makoto Ozone para juntos darem um concerto nas vésperas de Natal. “Makoto Ozone com a Orquestra de Macau” é o nome do espectáculo agendado para as 20h de sábado, dia 23, no grande auditório do recém-inaugurado Centro Internacional de Convenções da Galaxy.

Segundo um comunicado da operadora de jogo, que promove o evento, esta é a segunda vez que o público de Macau terá oportunidade de ver e ouvir este pianista ao vivo, depois de uma colaboração com a OM em 2010. “Descrito pelo [jornal] The New York Times como ‘emocionante, virtuoso e descaradamente pessoal’, [Makoto Ozone] já foi nomeado para um Grammy, juntando-se agora o mundo clássico ao jazz como presente exclusivo na véspera de Natal”, pode ler-se.

O espectáculo conta com o maestro da OM, Lio Kuokman, e ainda com mais dois músicos que dão apoio ao concerto, nomeadamente Shimpei Ogawa no contrabaixo e Kunito Kitai na bateria. Os bilhetes, com um custo que varia entre 150 e 300 patacas, já se encontram à venda.

Prémios e digressões

Formado no conceituado Berklee College of Music em 1983, nas áreas de composição e arranjo de jazz, Makoto Ozone lançaria o primeiro álbum, “OZONE”, com a chancela da CBS, logo nesse ano. Também no ano em que se licenciou na área do jazz, o músico japonês deu um recital a solo na famosa sala de espectáculos Carnegie Hall, em Nova Iorque.

A nomeação para um Grammy, os mais importantes prémios do mundo da música, chegou em 2003, depois de anos a marcar presença na cena mundial do jazz e a fazer digressões com grandes nomes desse género musical como é o caso de Gary Burton, Chick Corea, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval, Branford Marsalis, Jeff “Tain” Watts, Christian McBride, Dave Weckl ou Mike Stern.

No ano seguinte à nomeação do Grammy, Makoto Ozone formou a sua “big band” intitulada “No Name Horses”, com quem já fez espectáculos em França, Áustria, EUA, Reino Unido, Singapura e no próprio Japão. Além da aposta no jazz, Makoto Ozone não esquece a música clássica, tendo explorado o repertório de grandes compositores como Mozart ou Sergei Rachmaninoff.

Destaque ainda para o convite feito a Makozo Ozone em Fevereiro de 2014 para trabalhar com a Filarmónica de Nova Iorque, dirigida por Alan Gilbert, tendo participado na sua digressão pela Ásia. Foi o primeiro pianista de jazz japonês a realizar esta parceria. Makoto Ozone também já colaborou com a Orquestra Sinfónica de São Francisco.

Em Junho de 2013, numa nova colaboração com o músico Gary Burton, Makoto Ozone lançou o álbum de estúdio “Time Thread”, que originou uma digressão de concertos no Japão. Por sua vez, já em Maio de 2016, Makoto Ozone juntou-se ao aclamado pianista Chick Corea para fazer uma digressão no Japão que reuniu multidões.

Ozone e Burton voltariam a tocar juntos em 2017 nos EUA, ano em que o vibrafonista de jazz americano anunciou a sua retirada dos palcos. Em Agosto do mesmo ano, Makozo Ozone juntou-se a Clarence Penn e James Genus para formar o grupo “The Trio” e lançar “Dimensions”, que se tornou no primeiro álbum de reunião com outros músicos a ser lançado em dez anos.

Makoto Ozone já foi distinguido com inúmeros prémios entre os anos 2000 e 2018, sendo que o último foi atribuído no Japão: o Shiju-HouShyou, uma Medalha de Honra com Fita Roxa.