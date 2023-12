USJ | Pavilhão em bambu “MODULUS” para ver até Janeiro

Pode ser visto, até 19 de Janeiro, o novo projecto dos estudantes do curso de arquitectura da Universidade de São José (USJ) que liga a tradicional técnica de bambu a novas práticas arquitectónicas. Trata-se do “MODULUS”, um pavilhão feito em bambu, e inaugurado no passado dia 12, desenvolvido com o apoio da Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude.

Segundo um comunicado da USJ, trata-se de uma “estrutura arquitectónica efémera” que se baseia “na longa tradição dos pavilhões de bambu da USJ, combinando o potencial das técnicas vernaculares do bambu e do artesanato local com a criatividade e as competências de design digital dos estudantes de arquitetura e design da USJ”.

Desta forma, o Pavilhão de Bambu MODULUS apresenta-se como um “espaço fluido e dinâmico com duas superfícies ondulantes e [várias] densidades de bambu intrincadas”, sendo que “a sua forma inovadora foi concebida para despertar a atenção e imaginação das pessoas”. Cria-se, assim, “uma oportunidade para múltiplos encontros”, pode ler-se.

Coordenado pelo docente e arquitecto Nuno Soares, e desenvolvido pelos alunos Leo Chi Lam Chan, Ivan de Leon, Janelle Pua Piana, Pui Pui Lei, Yvone Llantero e Paul Llanes, este pavilhão foi “planeado para desenvolver a capacidade abrangente e a competitividade dos participantes”, podendo ser usado não apenas para as actividades da USJ, mas também pela comunidade em geral.

O pavilhão constitui, assim, “um convite para a colaboração interdisciplinar”, podendo acolher exposições, espectáculos, palestras e workshops, sempre com a ideia de eventos ligados à comunidade. O “MODULUS” pode ser usado e visto no pátio do campus da USJ na Ilha Verde, de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h, estando encerrado aos domingos e feriados.