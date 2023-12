Jogo | Estimado aumento de receitas no fim do mês

Analistas do banco de investimento UBS AG esperam que o final do mês traga maior movimento aos casinos e receitas a condizer com a quadra.

Nos primeiros 10 dias de Dezembro, as receitas brutas da indústria do jogo mantiveram-se estáveis com um registo de cerca de 520 milhões de patacas por dia, segundo a análise da UBS AG, nível que representa uma descida dos 535 milhões de patacas diários do mês de Novembro. Os analistas justificam a descida com a pobre performance do sector VIP, com receitas que baixaram de taxas de 2,85 por cento para entre 2,4 e 2,6 por cento.

Os especialistas do banco de investimento indicam que os primeiros 10 dias de Dezembro foram também marcados pela “erosão” da margem dos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, em inglês) devido a elevados gastos operacionais. Além disso, no início do mês o preço dos quartos de hotel também desceu em comparação com Novembro.

“Dos 36 hotéis que seguimos, a média de preços dos quartos entre 12 e 18 de Dezembro baixou 4 por cento em relação aos preços do mês passado”, indicaram os especialistas.