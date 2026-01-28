SSM | Registados 5.078 casos de doenças de declaração obrigatória

Os Serviços de Saúde (SSM) registaram um total de 5.078 casos de doenças de declaração obrigatória em Dezembro, de acordo com a informação divulgada ontem. As três doenças com maior número de casos foram a Influenza (4.855 casos), a infecção por enterovírus (87 casos), e a varicela (29 casos).

Em relação à influenza, houve 4.855 casos, o que correspondeu a um aumento de 5,6 vezes em relação aos 731 casos registados no mês homólogo de 2024. Quanto a Novembro, as 4.855 infecções significaram um aumento de 35,7 por cento, dado que no mês anterior registaram-se 3.578 casos.

A influenza é uma doença respiratória aguda altamente contagiosa. A sua incidência é predominante no Inverno e na Primavera (de Janeiro a Março), bem como no Verão (de Junho a Agosto). Em Macau, os tipos de gripe mais frequentes são a gripe A (H1N1 e H3N2) e a gripe B.

No que diz respeito à infecção por enterovírus, em Dezembro contabilizaram-se 87 casos, um aumento para o dobro, face ao mesmo período de 2024, quando tinham sido registadas 43 ocorrências. No entanto, e quando a comparação é feita com Novembro, houve uma diminuição de 57,8 por cento face aos 206 casos anteriores.

Segundo os SSM, a infecção por enterovírus pode ser causada pelo vírus Coxsackie, echovírus e enterovírus 71. A infecção pelo enterovírus ocorre durante o ano inteiro, a nível mundial, mas é no Verão que tem maior incidência.

Os dados comparativos sobre as infecções de varicela não foram revelados no comunicado de ontem, apesar das 29 ocorrências.