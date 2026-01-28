Diplomacia | Pequim recebe Starmer com boas expectativas sobre as relações com Londres

O primeiro-ministro inglês está de visita à China esta semana. A primeira viagem, em oito anos, de um líder britânico ao país reflecte uma maior aproximação entre as duas nações face à instabilidade internacional

A China destacou ontem a necessidade de reforçar a “confiança política” e aprofundar a cooperação com o Reino Unido, face à visita oficial que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, realizará ao país asiático esta semana.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Guo Jiakun, afirmou em conferência de imprensa que Pequim está disposta a aproveitar a viagem para “melhorar a confiança política mútua”, aprofundar a cooperação prática e “abrir um novo capítulo” no desenvolvimento “saudável e estável” das relações bilaterais.

Guo lembrou que o Presidente chinês, Xi Jinping, manteve uma conversa telefónica com Starmer em Agosto de 2024 e reuniu-se com ele em Novembro durante a cimeira do G20 no Rio de Janeiro, contactos que “colocaram as relações bilaterais no caminho da melhoria”.

A visita à China, a primeira de um chefe de governo britânico em oito anos, ocorre entre quarta-feira e sábado.

O porta-voz da diplomacia chinesa sublinhou que a China e o Reino Unido, como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, têm interesses comuns em manter a comunicação e reforçar a cooperação num cenário internacional marcado pela instabilidade.

Durante a visita, Starmer vai ser recebido por Xi e manterá reuniões com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e com o presidente do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji.

Além de Pequim, o líder britânico viajará para Xangai. Segundo Guo, ambas as partes abordarão as relações bilaterais e assuntos de interesse comum.

Quente e frio

O porta-voz destacou ainda que o actual governo trabalhista britânico manifestou a sua vontade de desenvolver uma relação “coerente, duradoura e estratégica” com a China e de promover o diálogo e a cooperação entre os dois países.

Questionado sobre informações relativas a um possível endurecimento do escrutínio britânico sobre as actividades chinesas no Reino Unido, Guo limitou-se a reiterar que reforçar os intercâmbios, aumentar a confiança mútua e aprofundar a cooperação “responde aos interesses de ambos os países e do mundo”.

A visita de Starmer ocorre num momento de reajuste da política externa britânica em relação à China, após anos de distanciamento sob governos conservadores, com Londres a procurar relançar os laços económicos com Pequim, uma estratégia que coincide com o arrefecimento das relações com Washington após a chegada ao poder de Donald Trump.