Contrabando | Apreendidos 38 quilos de caranguejo

Os Serviços de Alfândega (SA) apreenderam 38 quilogramas de caranguejo-peludo contrabandeado, na fronteira da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. O caso foi divulgado pelas autoridades, depois das operações de combate ao contrabando conduzidas entre 23 e 27 de Novembro.

Os quilos de caranguejo foram todos apreendidos no dia 25 de Novembro, quando as autoridades inspeccionaram um carro de um residente local que ia atravessar a fronteira para o Interior. Dentro da viatura do homem, os agentes descobrir os 38 quilos de caranguejo-peludo, que foram apreendidos.

No entanto, as operações levaram igualmente à apreensão de outros produtos, como ananás, charutos cubanos ou produtos electrónicos. Os charutos foram apreendidos numa mulher do Interior que atravessou a fronteira no sentido da terra natal com um residente local. Os produtos para fumar tinham um peso ligeiramente superior a 1,5 quilos. A mulher foi apanhada devido ao evidente nervosismo com que atravessou a fronteira, o que levantou suspeitas. Ao mesmo tempo, o homem que seguia com ela tinha à volta da cintura doze telemóveis antigos, que também foram apreendidos.

Também na quarta-feira, os Serviços de Alfândega mandaram parar um camião conduzido por uma mulher, que tentava atravessar a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. No interior da viatura estavam 70 quilos de ananás não declarados.