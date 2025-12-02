Fraude | Detido na fronteira seis anos após crime

Um homem do Interior da China foi detido ao entrar em Macau, por indícios de ter praticado uma burla no valor de 670 mil dólares de Hong Kong, em 2019, segundo informação divulgada ontem pela Polícia Judiciária (PJ).

O homem, com 43 anos, terá cometido o crime em Abril de 2019, quando auxiliou um jogador a inscrever-se numa sala de jogo VIP no Cotai. Em causa esteve um depósito de cerca de 2 milhões de dólares de Hong Kong que pertencia à vítima. O depósito foi feito a troco de uma promessa de bónus para jogar. Após o depósito o jogador passou o dia todo nas mesas com o suspeito. No entanto, quando tentou recuperar o dinheiro, o burlão disse-lhe que a sala só tinha capacidade para entregar cerca de 1,4 milhões de dólares de Hong Kong, e que os restantes 670 mil dólares de Hong Kong teriam de ser levantados no dia seguinte.

A vítima confiou no suspeito e, no dia seguinte, quando regressou à sala VIP foi informada que o dinheiro tinha sido todo levantado no dia anterior. Com 670 mil dólares de Hong Kong, o suspeito voltou para o Interior da China onde ficou até sábado, altura em que voltou a Macau e foi detido de imediato.