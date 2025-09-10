Contrabando | Seis casos em sete dias

Os Serviços de Alfândega (SA) relevaram que durante a Operação Trovoada 2025, entre 29 de Agosto e 4 de Setembro, os agentes alfandegários descobriram seis casos de tráfico e transporte ilegais nos postos fronteiriços das Portas do Cerco e de Hengqin.

Segundo o comunicado, os SA apreenderam um total de mil conjuntos de movimentos de relógio (mecanismos que fazem o relógio funcionar), 142 quilos de alimentos não inspeccionados, 34 telemóveis antigos, três vinhos chineses baijiu, um inalador de cigarro electrónico e 117 cartuchos de cigarro electrónico. Os seis contrabandistas têm idade entre 29 e 70 anos e o grupo é constituído por residentes de Macau e do Interior.

Três contrabandistas foram multados ao abrigo da lei do comércio externo, e os casos de outros dois contrabandistas foram encaminhados para o Instituto para os Assuntos Municipais devido à violação das normas de controlo sanitário e fitossanitário. Um outro contrabandista, foi encaminhado aos Serviços de Saúde devido à violação do regime de prevenção e controlo do tabagismo.