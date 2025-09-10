Burla | Estudante perde 1,3 milhões de dólares de Hong Kong

Uma estudante de Macau a estudar no Interior da China foi alvo de uma burla, com perdas de 1,37 milhões de dólares de Hong Kong, depois de ter acreditado nos burlões que se fizeram passar pela polícia.

Segundo o jornal Ou Mun, a mãe da vítima foi contactada por um banco de Macau, no final mês passado, porque foram verificados movimentos suspeitos na conta bancária da filha. Segundo os funcionários da instituição local, a conta que a mãe tinha criado para a sua filha estava sem saldo, devido a várias transferências suspeitas.

Após a mãe ter confrontado a filha, esta confessou ter transferido o dinheiro para financiar a investigação criminal no Interior, porque lhe tinha sido dito que tinha praticado crimes. A filha confessou também ter omitido a situação da mãe, a pedido dos burlões, e reconheceu ter pedido dinheiro à família com a desculpa que precisava de fazer uma prova de meios de subsistência no exterior, para obter um visto de estudante, quando o objectivo era transferir os fundos para “a polícia”.

Por último, a vítima contou que nunca partilhou o sucedido com a família, depois de ter sido contactada, devido ao pedido “dos polícias”, que lhe disseram para manter toda a investigação em segredo. A PJ está a investigar o caso.