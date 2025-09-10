Jogo | JP Morgan prevê subida de receitas acima de 10%

O relatório mais recente do banco de investimento aponta que as receitas de jogo nos primeiros sete dias atingiram 4,45 mil milhões de patacas e podem registar um crescimento anual até 13 por cento

A JP Morgan prevê um crescimento das receitas de jogo em Setembro entre os 10 e 13 por cento, de acordo com o relatório mais recente sobre o mercado de Macau. Segundo o documento citado pelo portal GGR Asia, as estimativas têm por base as receitas de 4,45 mil milhões de patacas nos primeiros sete dias deste mês.

No relatório, o banco de investimento indica que os primeiros dias deste mês, ainda antes da passagem do tufão Tapah, resultaram numa média diária das receitas 635 milhões de patacas e num total de 4,45 mil milhões de patacas.

Tendo em conta, estes números a JP Morgan prevê um crescimento anual das receitas de 10 a 13 por cento, o que significa que o valor deverá ir rondar entre os 19 mil milhões de patacas e os 19,5 mil milhões de patacas.

“Como era de se esperar, este valor é inferior aos crescimentos de Julho e Agosto – 714 milhões de patacas por dia – devido à sazonalidade”, escreveram no relatório os analistas DS Kim, Selina Li e Lindsey Qian.

A equipa da JP Morgan indica também que historicamente Setembro tem sido um dos meses mais fracos em termos do desempenho das receitas brutas do jogo. “Mas, os números ainda sugerem um crescimento de dois dígitos em relação aos 575 milhões de patacas por dia de Setembro do ano passado, indicando que a desaceleração sequencial está dentro da sazonalidade normal”, acrescentaram os analistas.

O melhor trimestre

Os analistas apontam também que no caso destas previsões se confirmarem, o terceiro trimestre do ano vai ter “o valor das receitas mais elevado dos últimos 23 trimestres”. Em comparação com o período homólogo, é esperado um crescimento de 14 a 15 por cento, para valores de 63 mil milhões de patacas ou 64 mil milhões de patacas.

Em Agosto, as receitas brutas dos casinos apresentaram um crescimento de 12,2 por cento, para 22,16 mil milhões de patacas, naquele que foi o melhor desempenho mensal desde Janeiro de 2020. Entre Janeiro e Agosto deste ano, as receitas brutas do jogo atingiram 163,05 mil milhões de patacas, o que representou um crescimento de 7,2 por cento, face ao montante acumulado nos primeiros oito meses do ano passado, quando as receitas foram de 152,10 mil milhões de patacas.