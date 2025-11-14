Tencent | Lucros de 20,2 mil milhões de euros até Setembro

A tecnológica chinesa Tencent registou um lucro líquido de 166.582 milhões de yuan nos primeiros três trimestres do ano, uma subida de 17 por cento face ao mesmo período de 2024.

Num comunicado enviado ontem à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotada, a empresa indicou que a faturação total cresceu 14 por cento em termos homólogos, para 557.395 milhões de yuan. Entre Julho e Setembro, a empresa aumentou as receitas em 15 por cento e os lucros em 19 por cento, um “crescimento sólido” sustentado por tendências positivas nas áreas dos videojogos, serviços financeiros digitais e publicidade.

Embora outras gigantes tecnológicas chinesas, como a Alibaba, estejam a dominar os destaques na área da inteligência artificial (IA), a Tencent destacou os ganhos da sua “aposta estratégica” no sector, nomeadamente na segmentação de anúncios e retenção de utilizadores nos seus videojogos. A inteligência artificial está também a ser usada para melhorar a eficiência na programação e produção de jogos e vídeos.

A empresa salientou as capacidades do seu modelo Hunyuan, que considera “líder do sector” na geração de imagens e conteúdos em 3D, e anunciou novos investimentos no assistente de IA Yuanbao e na integração de funcionalidades avançadas na rede social WeChat.

Por partes

Entre os três grandes segmentos de negócio da Tencent, a publicidade registou o maior crescimento no terceiro trimestre (+21 por cento), impulsionada pela utilização de IA na alocação de anúncios. Ainda assim, continua a ser o sector com menor peso nas receitas, atrás dos serviços financeiros (+10 por cento) e dos serviços de valor acrescentado (+16 por cento) – que incluem videojogos e redes sociais e representam quase metade do total.

Os videojogos viram as receitas crescer 15 por cento no mercado chinês, com lançamentos como Delta Force, e 43 por cento a nível internacional, graças ao desempenho de títulos da Supercell, como Clash of Clans. As redes sociais aumentaram a faturação em 5 por cento, com destaque para as plataformas de ‘streaming’, música e minijogos.

A WeChat, equivalente chinês ao WhatsApp – bloqueado na China –, atingiu 1.414 milhões de utilizadores activos mensais no final de Setembro, mais 32 milhões do que há um ano. A Tencent é actualmente a empresa com maior capitalização bolsista da China e uma das 20 maiores do mundo, destacando-se como líder global em videojogos e desenvolvedora da popular rede social WeChat.