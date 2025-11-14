Crime | Detido por agredir e extorquir ex-namorada

Um residente local foi detido por suspeitas de ter agredido a ex-namorada com bofetadas e por, alegadamente ter extorquido dinheiro à vítima durante o período em que mantiveram uma relação amorosa.

Segundo o jornal O Mun, a Polícia Judiciária recebeu a denúncia da vítima na quarta-feira. As autoridades indicaram que a mulher morava com o suspeito desde 2021, mas que tudo desabou quando tentou terminar a relação na noite da passada terça-feira. O homem terá então agredido a vítima com chapadas na cara e empurrando-a para chão, actos que terão resultado em ferimentos no rosto e joelho.

O suspeito ainda roubou o telemóvel da vítima e pediu o pagamento de 70 mil patacas que a mulher, supostamente, lhe deveria na sequência de gastos que terá desembolsado com a vítima. Receosa com a sua segurança, a mulher terá transferido 20 mil patacas para a conta do suspeito.

Após ter prometido pagar o restante da verba exigida, a família convenceu-a a denunciar o caso às autoridades. O caso foi encaminhado ao Ministério Público pela suspeita de prática dos crimes de exortação e ofensa simples à integridade física.