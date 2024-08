Tencent | Lucro do grupo subiu 72% no primeiro semestre

O grupo tecnológico chinês Tencent registou um lucro líquido de 89,519 mil milhões de yuan no primeiro semestre de 2024, um aumento de 72 por cento, em termos homólogos.

Na declaração de rendimentos enviada ontem à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotada, a empresa indicou que o seu volume de negócios aumentou 7 por cento, em relação ao mesmo período do ano anterior, para 320,618 mil milhões de yuan. No segundo trimestre do ano, o lucro líquido da empresa aumentou 82 por cento em termos homólogos, enquanto as receitas subiram 8 por cento.

A empresa afirmou que os resultados obtidos entre Abril e Junho “demonstram os pontos fortes” daquilo a que chama a sua estratégia de “plataforma mais conteúdo”, destacando o regresso ao crescimento do segmento dos videojogos na China e a aceleração do crescimento dos títulos internacionais.

Aquilo a que a Tencent chama “serviços de valor acrescentado” (jogos de vídeo e redes sociais), a sua principal fonte de receitas com 49 por cento do total, aumentou o seu volume de negócios em 6 por cento, em termos homólogos, no segundo trimestre.

Esta evolução supera a recuperação da segunda maior actividade, o segmento das ‘fintech’ (tecnologia financeira) e dos serviços às empresas (+4 por cento), mas a divisão que regista o crescimento mais rápido é a da publicidade ‘online’, que aumentou 19 por cento, impulsionada pelos anúncios nos serviços de vídeo, e representa agora a mesma percentagem das receitas totais do grupo.

O abrandamento do negócio das ‘fintech’ deve-se, segundo a empresa, ao menor volume de negócios proveniente dos pagamentos comerciais, devido à moderação do consumo na China, e à diminuição das receitas provenientes de empréstimos, em resultado de medidas de controlo mais rigorosas para o sector.

Números astronómicos

A popular rede social WeChat – o equivalente chinês do WhatsApp – fechou o mês de Junho com cerca de 1.371 milhões de utilizadores activos mensais, um número que representa um aumento de 3 por cento, em relação ao mesmo período de 2023.

No comunicado, a maior empresa por capitalização bolsista na Bolsa de Valores de Hong Kong afirma ter recomprado um total de 52,3 mil milhões de dólares de Hong Kong em acções no primeiro semestre do ano. As acções da empresa subiram um pouco mais de 26 por cento até agora este ano.

Para o futuro, a Tencent prevê investimentos concentrados nas suas plataformas e em tecnologias como a inteligência artificial para “criar um novo valor comercial e responder melhor às necessidades dos utilizadores”.

Numa breve mensagem incluída na declaração de rendimentos, o fundador e presidente da Tencent, Pony Ma, celebrou o “sucesso contínuo” da empresa tecnológica e comprometeu-se a continuar a “criar valor para os accionistas e para a sociedade, promovendo activamente a inovação, respondendo às necessidades da comunidade e contribuindo para um futuro sustentável para todos”.