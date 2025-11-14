Roadsport | Badaraco e Valente partem com expectativas de um bom resultado

Apesar da qualificação difícil e com um andamento longe da frente, os macaenses voltaram a conseguir a presença no Circuito da Guia e ambicionam andar entre os pilotos mais rápidos na corrida de amanhã

Um fim-de-semana especial em que Jerónimo Badaraco (Toyota GR86) e Rui Valente (Subaru BRZ) arrancam com expectativas de conseguirem um bom resultado e a sonharem com o pódio. Os macaenses são dois dos nove pilotos de Macau que conseguiram o apuramento para participar na corrida do Roadsport Challenge. Ao HM, Rui Valente mostrou-se feliz e entusiasmado por regressar ao Circuito da Guia, mantendo a meta principal de sempre: “acabar a corrida”.

No entanto, admitiu que pode conseguir algo mais: “Claro que o objectivo é sempre acabar, e quanto mais à frente melhor”, explicou. “Mas, como sempre, gostava de ir ao pódio e acho que estou com carro para isso. O carro evoluiu bastante, e está muito melhor em comparação com o ano passado, não só a nível da afinação, mas em todas as áreas”, acrescentou.

No ano passado Rui Valente terminou a corrida com um sétimo lugar. Porém, acredita que este ano todo o plantel vai estar mais rápido: “Acho que com as evoluções que os carros tiveram que vamos ter uma corrida mais rápida do que no ano passado”, deixou como antevisão.

Por sua vez, Jerónimo Badaraco começou por indicar que o primeiro objectivo passa por garantir que tudo “corre bem”. Conseguindo esse objectivo, vai pensar em subir ao pódio. No entanto, mesmo que os resultados fiquem aquém do esperado, o macaense não se deixa abalar: “Se não conseguir também não faz mal. O mais importante acaba por ser disfrutar de competir no Circuito de Guia”, vincou.

Badaraco chega a Macau depois de competir na Hyundai Cup, em Xangai, e de participar nas qualificações para a corrida da Guia. “Fiz uma sessão de treinos e fiz quatro corridas. São só quatro corridas, mas como no ano passado também conduzi o carro acho que estou habituado”, afirmou.

Apesar do optimismo inicial, os dois pilotos locais tiveram um arranque difícil. Na sessão de qualificação que definiu a ordem de partida para a corrida de amanhã, tanto Badaraco (17.º) como Valente ficaram na segunda metade da grelha de partida (25.º). Na pole-position ficou Damon Chan (Toyota GR86), piloto de Hong Kong.

Modelo difícil

Os 32 pilotos que vão disputar a corrida do Roadsport Challenge foram escolhidos depois de participarem numa ronda de qualificação no Interior, que contou com mais de 60 pilotos. No final, apenas nove pilotos de Macau conseguiram a qualificação para correr na Guia. Rui Valente considerou que é necessário mudar o modelo de qualificação para o Grande Prémio, também a pensar nos pilotos mais jovens.

“Este modelo actual é ingrato porque muitos pilotos nem sequer conseguem pontuar. E os mais novos acabam por ser mais prejudicados. Como são muitos carros em pista ao mesmo tempo, há muita gente desesperada para conseguir pontuar e acabam por surgir muitos acidentes. O apuramento acaba assim por ser mais uma lotaria, do que verdadeiramente com base no mérito”, explicou. “Mesmo para os pilotos mais experientes é muito difícil a qualificação. Por isso, se pensarmos nos mais jovens, eles são os mais prejudicados com este modelo”, concluiu.

Badaraco também lamentou o menor contingente local, e destacou a importância para os pilotos de Macau de estarem presentes no circuito da Guia: “O Grande Prémio de Macau é muito especial para nós. Temos sempre muitos amigos e a família presentes, temos o apoio das pessoas e depois as corridas são transmitidas na televisão. Por isso, é um circuito muito especial. É um palco muito importante para nós!”, contou.

Todavia, a competição é cada vez mais desigual: “Acho que os pilotos de fora conseguem estar em melhores condições, porque quando sabem qual é o circuito onde vamos fazer as qualificações, eles conseguem fazer testes nesse circuito mais cedo”, apontou. “Para os locais, principalmente os mais velhos, está cada vez mais difícil. E o resultado está à vista. Temos menos pilotos locais a competir”, lamentou.

Pela igualdade de apoios

Rui Valente e Jerónimo Badaraco são dos pilotos locais com mais experiência no Circuito da Guia. No entanto, na hora de serem atribuídos apoios públicos, esse facto acaba por ser prejudicial. Actualmente, os pilotos locais com menos de 35 anos que conseguem a qualificação para correr em Macau podem receber cerca de 300 mil patacas em apoios públicos. Se os pilotos com menos de 35 anos falharem a qualificação, o montante fica abaixo desse valor, mas perto das 200 mil patacas.

No entanto, os pilotos com mais de 35 anos só recebem cerca de 80 mil patacas, contou Rui Valente ao HM. Na perspectiva dos dois macaenses não faz sentido esta diferenciação apenas com base na idade. Valente e Badaraco consideram assim que este modelo deve ser alterado.