Alguns destaques do Grande Prémio de Macau

F4 | Brasileiro KO

Ethan Nobels vai estar ausente da primeira edição da Corrida de Fórmula 4 de Macau – Taça do Mundo de F4 da FIA. O único piloto brasileiro inscrito no 72.º Grande Prémio de Macau sofreu um violento acidente na prova do Campeonato do Brasil de Fórmula 4, disputada no circuito de Interlagos, durante o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1. O jovem piloto de 16 anos sofreu uma concussão e uma contusão pulmonar e estará afastado das pistas durante dois a três meses.

Taça GT | Vanthoor com acidente do dia

O belga Vanthoor proporcionou o acidente do dia de ontem, depois de perder o controlo do Porsche 911 GT3 R na Curva do Hotel Mandarim. O piloto saiu largo da curva, e entrou em pião, ainda durante a primeira sessão de treinos livres. Como consequência do acidente, o experiente piloto ficou afastado da segunda sessão de treinos livres, mas deverá continuar em prova.

F4 | Tiago Rodrigues terminou sessão em 14.º

Tiago Rodrigues terminou a sessão de ontem de treinos livres de Fórmula 4 no 14.º lugar, com um tempo de 2m31s697. O piloto de Macau ficou a cerca de sete décimas do mais rápido, o japonês Kean Nakamura-Berta, que percorreu o Circuito da Guia em 2m27s776. O piloto local conseguiu completar oito voltas na sessão da manhã de ontem, conseguindo o melhor registo durante a quarta volta. O segundo mais rápido foi o italiano Emanuele Olivieri (2m28s601) e no terceiro lugar ficou o argentino Gino Trappa (2m28s883).

Merchandising | Corrida começou às 5h

À semelhança dos anos mais recentes, os fãs do merchandising do Grande Prémio responderam à “chamada” e a fila para comprar as miniaturas ou roupas começou a ser feita pelas 5h, largas horas antes dos carros e motas irem para a pista. Como se tornou uma tradição dos anos mais recentes, as decorações do carro de Adderly Fong com as personagens da marca japonesa Sanrio são as mais populares. Este ano, o piloto de Hong Kong decorou o Audi R8 LMS com a personagem Cinnamonroll, mas o sucesso manteve-se. Largas fila, produtos esgotados e vendas por pessoas limitadas a um certo número de produtos, para evitar a especulação.

Motas | Davey Todd o mais rápido dos treinos livres

Davey Todd (BMW M1000RR) estabeleceu o tempo mais rápido de ontem na primeira sessão de treinos livres. A marca de 2m26s210 permitiu a Todd superiorizar-se ao colega de equipa Peter Hickman (BMW M1000RR), cujo melhor tempo foi de 2m28s451.

No terceiro lugar ficou Rob Hodson (Honda CBR1000RR) com um tempo de 2m28s824, tendo sido o primeiro piloto não BMW. Os pilotos das motas foram os primeiros a ir para a pista no dia de ontem e conseguiram rodar durante longos períodos. Don Gilbert (Suzuki GSXR 1000) foi o piloto que acumulou mais tempo na pista, com 17 voltas completas. No entanto, o também britânico ficou longe dos melhores classificados, não ido além do 16.º lugar, com um registo de 2m40s355.