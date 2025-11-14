Fórmula Regional | Freddie Slater foi o mais rápido na qualificação e tem pole provisória

Freddie Slater (SJM Theodore Prema Racing) está na pole-position provisória para a Corrida de Qualificação do Grande Prémio de Macau, depois de ter sido o piloto mais rápido na primeira sessão de qualificação.

Numa sessão com duas bandeiras vermelhas, mas em que os pilotos tiveram oportunidade de rodar durante longos períodos, o britânico fez a volta mais rápida em 2m15s708. No final, Slater fez um balanço positivo do resultado, sem esquecer que ainda está tudo em aberto: “Não foram as voltas mais fáceis, mas o objectivo era fazer muitas voltas e ir ajustando o carro. Consegui um bom resultado, mas ainda temos mais voltas de qualificação amanhã”, realçou.

Slater admitiu também que no regresso a Macau o objectivo é ganhar, o que acredita ser possível, dado que, ao contrário do ano passado, a chuva ainda não apareceu. “No ano passado foi tudo mais caótico por causa da chuva. Mas começamos bem este ano, porque conseguimos fazer voltas consistentes e ir melhorando volta-a-volta. Acho que este ano estou a disfrutar mais”, acrescentou.

Sobre o regresso a Macau, Slater destacou também que com mais experiência pode alcançar a consistência que lhe faltou no ano passado.

No segundo lugar, Enzo Deligny (R-ACE GP) destacou a possibilidade de fazer várias voltas ao longo do dia de ontem e considerou estar na corrida pela pole-position. “Foi uma boa sessão de qualificação, não houve muitas bandeiras vermelhas e conseguimos ir melhorando”, contou. “Amanhã [hoje] ainda vamos todos melhorar”, frisou.

Por sua vez, Mari Boya (KCMG Enya Pinnacle Motorsport) também se mostrou satisfeito com a sessão, embora lamentasse que as bandeiras vermelhas tivessem surgido numa altura em que estava a rodar com bom ritmo: “Foi uma boa sessão. Pena que as bandeiras vermelhas fossem mostradas quando estava com bom ritmo, mas acho que temos uma boa equipa e estamos bem”, afirmou. “Temos tudo para ser competitivos”, concluiu.

Em termos das cores de Macau, Charles Leong Hon Chio (SJM Theodore Prema Racing) não foi além do 20.º tempo, com um registo de 2m18s000, longe dos concorrentes da frente.

Qualificação 1

1.º Freddie Slater (Theodore Prema Racing) 2m15s708

2.º Enzo Deligny (R-ACE GP) 2m16s016

3.º Mari Boya (KCMG Enya Pinnacle Motorsport) 2m16s029

(…)

20.º Charles Leong (SJM Theodore Prema Racing) 2m18s000

Rui Marques numa posição diferente

Depois de ter sido o Director de Corrida da primeira edição da Taça do Mundo de FR da FIA, Rui Marques está a cem por cento focado no Mundial de Fórmula 1, onde exerce essas funções desde o Grande Prémio de Macau do ano passado. Contudo, o experiente português regressou a Macau este ano para exercer as funções de conselheiro para a prova.

Recorde-se que Rui Marques tem uma vasta experiência no Circuito da Guia, dos carros de Turismo até aos fórmulas. No lugar de Director de Corrida da Taça do Mundo de FR da FIA, está este ano o britânico Simon Gnana-Pragasam, que desempenha esta função nos Campeonatos de Fórmula 2 e de Fórmula 3 da FIA.