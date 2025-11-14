GP | O programa das corridas deste fim-de-semana

Desporto Grande Prémio de MacauGP | O programa das corridas deste fim-de-semana Hoje Macau - 14 Nov 2025 Hoje 06:00 Fecho do Circuito 06:30-07:00 Inspecção do Circuito 07:45-08:45 57.º Grande Prémio de Motos de Macau – Qualificação 09:15-09:55 Corrida de Fórmula 4 de Macau – Taça do Mundo de F4 da FIA – Treinos Livres 2 10:15-10:55 Grande Prémio de Macau – Taça do Mundo de FR da FIA – Treinos Livres 2 11:10-11:40 Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4) – Qualificação 12:10-12:40 Corrida da Guia Macau – Kumho FIA TCR World Tour Event of Macau – Qualificação 1 12:55-13:10 Corrida da Guia Macau – Kumho FIA TCR World Tour Event of Macau – Qualificação 2 13:30-14:10 Corrida de Fórmula 4 de Macau – Taça do Mundo de F4 da FIA – Qualificação 14:30-15:10 Grande Prémio de Macau – Taça do Mundo de FR da FIA – Qualificação 2 15:40-16:10 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Qualificação 1 16:30-16:55 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Qualificação 2 18:00 Abertura do Circuito Amanhã 06:00 Fecho do Circuito 06:30-07:00 Inspecção do Circuito 07:10- 07:30 57.º Grande Prémio de Motos de Macau – Aquecimento 09:10-10:00 57.º Grande Prémio de Motos de Macau – Corrida (12 voltas) 10:25-11:05 Macau Roadsport Challenge – Corrida (9 voltas) 11:40-12:45 Corrida de Fórmula 4 de Macau – Taça do Mundo de F4 da FIA – Corrida Classificativa (8 voltas) 13:20-14:00 Corrida da Guia Macau – Kumho FIA TCR World Tour Event of Macau – Corrida 1 (10 voltas) 14:35-15:40 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Corrida Classificativa (12 voltas) 16:15-17:20 Grande Prémio de Macau – Taça do Mundo de FR da FIA – Corrida Classificativa (10 voltas) 18:00 Abertura do Circuito Domingo 06:00 Fecho do Circuito 06:30-07:00 Inspecção do Circuito 08:00-08:40 Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4) – Corrida (9 voltas) 09:15-10:20 Corrida de Fórmula 4 de Macau – Taça do Mundo de F4 da FIA – Corrida (10 voltas) 11:00-11:40 Corrida da Guia Macau – Kumho FIA TCR World Tour Event of Macau – Corrida 2 (10 voltas) 12:35-13:50 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Corrida (16 voltas) 14:00-14:25 Evento Especial 15:15-15:20 Dança do Leão 15:30-16:35 Grande Prémio de Macau – Taça do Mundo de FR da FIA – Corrida (15 voltas) 18:00 ** Abertura do Circuito