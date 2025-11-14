GP | O programa das corridas deste fim-de-semana

Hoje

06:00 Fecho do Circuito

06:30-07:00 Inspecção do Circuito

07:45-08:45 57.º Grande Prémio de Motos de Macau – Qualificação

09:15-09:55 Corrida de Fórmula 4 de Macau – Taça do Mundo de F4 da FIA – Treinos Livres 2

10:15-10:55 Grande Prémio de Macau – Taça do Mundo de FR da FIA – Treinos Livres 2

11:10-11:40 Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4) – Qualificação

12:10-12:40 Corrida da Guia Macau – Kumho FIA TCR World Tour Event of Macau – Qualificação 1

12:55-13:10 Corrida da Guia Macau – Kumho FIA TCR World Tour Event of Macau – Qualificação 2

13:30-14:10 Corrida de Fórmula 4 de Macau – Taça do Mundo de F4 da FIA – Qualificação

14:30-15:10 Grande Prémio de Macau – Taça do Mundo de FR da FIA – Qualificação 2

15:40-16:10 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Qualificação 1

16:30-16:55 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Qualificação 2

18:00 Abertura do Circuito

Amanhã

06:00 Fecho do Circuito

06:30-07:00 Inspecção do Circuito

07:10- 07:30 57.º Grande Prémio de Motos de Macau – Aquecimento

09:10-10:00 57.º Grande Prémio de Motos de Macau – Corrida (12 voltas)

10:25-11:05 Macau Roadsport Challenge – Corrida (9 voltas)

11:40-12:45 Corrida de Fórmula 4 de Macau – Taça do Mundo de F4 da FIA – Corrida Classificativa (8 voltas)

13:20-14:00 Corrida da Guia Macau – Kumho FIA TCR World Tour Event of Macau – Corrida 1 (10 voltas)

14:35-15:40 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Corrida Classificativa (12 voltas)

16:15-17:20 Grande Prémio de Macau – Taça do Mundo de FR da FIA – Corrida Classificativa (10 voltas)

18:00 Abertura do Circuito

Domingo

06:00 Fecho do Circuito

06:30-07:00 Inspecção do Circuito

08:00-08:40 Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4) – Corrida (9 voltas)

09:15-10:20 Corrida de Fórmula 4 de Macau – Taça do Mundo de F4 da FIA – Corrida (10 voltas)

11:00-11:40 Corrida da Guia Macau – Kumho FIA TCR World Tour Event of Macau – Corrida 2 (10 voltas)

12:35-13:50 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Corrida (16 voltas)

14:00-14:25 Evento Especial

15:15-15:20 Dança do Leão

15:30-16:35 Grande Prémio de Macau – Taça do Mundo de FR da FIA – Corrida (15 voltas)

18:00

** Abertura do Circuito