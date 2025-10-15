Taiwan | Cerca de 2,8 milhões de ataques informáticos por dia

Os serviços do Governo de Taiwan registaram uma média de 2,8 milhões de ataques cibernéticos por dia até agora este ano, informou ontem o Gabinete de Segurança Nacional (NSB, na sigla em inglês) taiwanês. Num documento divulgado pela CNA, a Rede de Serviços Governamentais indicou que os ataques se centraram em áreas como “projectos de infraestruturas críticas” e “informações confidenciais sobre a cooperação governamental no estrangeiro”.

Ao atingirem sistemas ligados à defesa nacional de Taiwan, aos negócios estrangeiros e às comunicações, os piratas informáticos procuravam “obter informações confidenciais” e “interromper o desenvolvimento de infraestruturas essenciais”, detalhou o NSB.

A agência acrescentou que, até à data em 2025, as agências de informação taiwanesas identificaram mais de 1,5 milhões de “informações controversas” ou notícias falsas disseminadas nas redes sociais através de “perfis anómalos”.