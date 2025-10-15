929 Challenge | Startups de PALOP e Timor sobem 73 por cento

A competição sino-lusófona 929 Challenge, realizada em Macau, atraiu 170 ‘startups’ dos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP) e de Timor-Leste, mais 73 por cento do que em 2024, disse ontem um dos organizadores à Lusa.

Marco Duarte Rizzolio, cofundador da 929 Challenge, escolheu o aumento da participação dos países lusófonos menos desenvolvidos como o destaque da quinta edição da 929 Challenge. O também professor da Universidade Cidade de Macau justificou a subida com os novos parceiros da competição: “assinámos acordos estratégicos com a Cabo Verde Digital e a Universidade Eduardo Mondlane [Moçambique]”.

Desde o final da última edição, em Novembro de 2024, Rizzolio já foi a Angola duas vezes promover a 929 Challenge, enquanto o outro co-fundador, José Alves, visitou São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

“São países muito pequenos, com uma população muito pequena e o ecossistema muito pouco desenvolvido, mas nós conseguimos ter até projectos ali”, sublinhou o organizador, graças a “uma particularidade dos países em desenvolvimento”. Em países com uma média etária relativamente baixa, “devido também à falta de emprego, a juventude está cheia de energia, está muito aberta para desenvolverem negócios”, explicou Rizzolio.

Um novo prémio

A quinta edição do 929 Challenge em Macau inclui pela primeira vez o prémio ‘Future Builders’ (Criadores do Futuro), para a melhor ‘startup’ dos PALOP e de Timor-Leste.

A única vez que uma equipa dos PALOP e de Timor-Leste chegou aos finalistas foi logo na primeira edição, lançada em 2021, em plena pandemia de covid-19, então apenas direccionada a estudantes universitários. Um projecto da Universidade Lusófona da Guiné-Bissau para instalar painéis solares na região de Gabu, no leste do país, ficou em segundo lugar.

Rizzolio destacou também que, pela primeira vez, as ‘startups’ dos países lusófonos – incluindo Portugal e Brasil – estão em maioria no 929 Challenge, representando cerca de 65 por cento dos 402 participantes. “Tínhamos muito mais projectos vindos aqui da China [continental]”, referiu o organizador.

A 929 Challenge “já adquiriu uma certa notoriedade”, defendeu Rizzolio, nomeadamente através da promoção feita na SIM Conference, em Maio, no Porto, e no Web Summit, em Junho, no Rio de Janeiro. Começou na segunda-feira o ‘bootcamp’ que decorre ‘online’ do 929 Challenge, tendo atraído mais de 400 equipas e ’startups’, uma subida de mais de 25 por cento em comparação com 2024.

A última edição da competição tinha registado um máximo, com mais de 1.600 participantes em mais de 320 equipas. A final está marcada para 30 de Novembro. O concurso é coorganizado pelo Fórum Macau e por várias instituições de Macau, incluindo todas as universidades locais.