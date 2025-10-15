Índia | Google investe cerca de 12.970 ME em centro de dados de IA

A gigante tecnológica Google anunciou ontem um investimento de 15.000 milhões de dólares num centro de dados de inteligência artificial (IA) no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia.

“Este investimento de aproximadamente 15.000 milhões de dólares ao longo de cinco anos (2026-2030) é o maior investimento da Google na Índia até à data e está alinhado com a visão Viksit Bharat 2047 do Governo indiano para acelerar a expansão dos serviços baseados em IA”, afirmou a Google em comunicado. O anúncio oficial da empresa norte-americana eleva o valor do projecto, depois de um ministro regional de Andhra Pradesh, Lokesh Nara, ter informado anteriormente um investimento de 10 mil milhões de dólares.

O conglomerado indiano Adani, propriedade do magnata Gautam Adani, será o parceiro local do Google para construir esta infraestrutura, que, segundo ambas as empresas, será a maior da Índia e uma das maiores da Google em toda a Ásia. “Será projectado especificamente para as necessidades da inteligência artificial”, disse Adani numa mensagem publicada no X.

A ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, celebrou o anúncio e considerou que “reflecte a harmonia entre a formulação de políticas progressistas e o dinamismo na tomada de decisões de governança” do país.

A Google consolidou a sua presença estratégica na Índia nos últimos anos, reconhecendo o país como um dos seus mercados mais importantes, tanto pelo volume de utilizadores como pelo potencial da sua indústria digital, que conta com vários polos importantes do sector tecnológico nas cidades de Bangalore, Hyderabad e Pune. Desde 2024, a empresa fabrica os seus smartphones Pixel no país asiático.