Japão | Regulador acusa Google de violar leis antimonopólio

As autoridades reguladoras japonesas acusaram a tecnológica norte-americana Google de violar as leis antimonopólio, fazendo referência a acções semelhantes nos Estados Unidos e na Europa. A Google Japão afirmou em comunicado que considerou a acção “lamentável” e a empresa afirmou que investiu significativamente no país para promover a inovação enquanto líder tecnológico.

A “ordem de cessação e desistência” da Comissão de Comércio Justo do Japão diz que a Google tem de parar a pré-instalação do motor de busca Google nos smartphones Android, o que, segundo a Comissão, exclui de facto a concorrência. Não se sabe se a Google, uma subsidiária da Alphabet Inc., com sede em Silicone Valley, nos EUA, vai tomar medidas legais para combater a ordem.

Nos EUA, um juiz decidiu no ano passado que o “omnipresente” motor de busca da Google explorou ilegalmente o seu domínio para dominar a concorrência. A Google negou as alegações, argumentando que é imensamente popular porque as pessoas gostam do que oferece.

Os reguladores japoneses iniciaram a investigação sobre a Google em 2023 e dizem ter consultado as autoridades estrangeiras que lidaram com casos semelhantes. Os reguladores europeus também criticaram o que consideram ser o domínio monopolista da Google.

A decisão de terça-feira marca a primeira vez que a Comissão de Comércio Justo do Japão toma uma acção deste tipo contra uma grande empresa tecnológica mundial.