Terceira edição do “929 Challenge” com candidaturas a partir de Junho

Os jovens empreendedores da China, Macau e países de língua portuguesa que queiram desenvolver a sua startup e competir para ganhar prémios podem candidatar-se, entre Junho e Setembro, à terceira edição do “929 Challenge”, uma competição de startups sino-lusófona que este ano disponibiliza um pacote de prémios superior a 20 mil dólares americanos e que se irá realizar de forma presencial em Macau depois das edições online, devido à pandemia.

O “929 Challenge”, co-fundado por Marco Duarte Rizzolio, conta com apoio na organização do Fórum Macau e visa “desenvolver a criação de ideias de negócios que liguem a China e os países de língua portuguesa”, tendo equipas de jovens empresários e empreendedores a “competir ombro a ombro com equipas da área da Grande Baía”. O concurso conta ainda com o patrocínio de diversas empresas e entidades privadas, do sector da banca, engenharia e advocacia, bem como concessionárias de jogo.

À semelhança das edições anteriores, os participantes serão divididos em duas categorias, para universitários e startups, sendo que a competição pretende fomentar “o espírito empreendedor na China e nos países de língua portuguesa”, bem como a criação de ideias de negócios sustentáveis e “fortalecer as relações comerciais transfronteiriças”.

Após a submissão de candidaturas, os concorrentes seleccionados podem apresentar os seus projectos junto de um painel de potenciais investidores numa sessão final agendada para Outubro, altura em que o Fórum Macau celebra 20 anos.

Benefícios vários

Além da competição em si, o “929 Challenge” pretende oferecer aos participantes “diferentes benefícios, nomeadamente uma maior visibilidade internacional, a construção de redes de contactos e ainda atrair e captar potenciais investidores e clientes”. Empreendedores e startups podem ainda receber sugestões e comentários da parte de “profissionais experientes”.

A primeira edição do concurso, realizada em 2021 e ainda com o nome”928 Challenge”, pois não incluía ainda a Guiné Equatorial, contou com 800 participantes distribuídos por 150 equipas. A segunda edição contou já com 250 equipas. Na primeira edição, uma equipa da Universidade do Porto propôs o desenvolvimento de uma vacina ProBio para a aquacultura, projecto que venceu o primeiro prémio.

Na segunda edição, uma equipa de Shenzhen venceu a categoria universitária, enquanto a empresa chinesa “OneDrop” sagrou-se vencedora na categoria de startups, após apresentar uma solução para evitar o desperdício de alimentos.