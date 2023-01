Assinada parceria com Angola na área das startups

A plataforma de empreendedorismo 928 Challenge, que todos os anos organiza uma competição entre startups e empresas da China, Macau e países lusófonos, co-gerida por Marco Duarte Rizzolio, acaba de assinar um acordo de cooperação com o Angola Innovation Summit, tido como o maior evento cem por cento digital sobre inovação e tecnologia no universo dos países de língua portuguesa.

Citado por um comunicado, Marco Duarte Rizzolio disse que “é com grande satisfação” que assinou este acordo. “Uma das principais missões do ‘928 Challenge’ é incentivar o desenvolvimento de startups lusófonas não apenas com Portugal e o Brasil, mas também com países africanos de língua portuguesa. Não podemos esquecer que dois terços dos países lusófonos estão em África”, explicou.

Com este acordo, Marco Duarte Rizzolio espera “trazer mais visibilidade para o mundo das startups lusófonas como um todo e fazer uma maior conexão com a China, que representa o segundo mercado de capital de risco do mundo, depois dos EUA”.

Marco Duarte Rizzolio recorda que, na área empresarial, “enquanto o financiamento de capital de risco caiu 35 por cento globalmente em 2022, o financiamento para o sector africano cresceu oito por cento”. “Apesar do aumento no financiamento de capital de risco em África, os países africanos de língua portuguesa estão ainda muito atrás dos mercados anglófonos, como o Quénia, África do Sul e Nigéria. No entanto, isto não acontece por falta de qualidade, mas pelo facto de os investidores que promovem mais desenvolvimento serem principalmente falantes de inglês, baseados no Reino Unido ou EUA”, explicou.

Objectivos comuns

Dentro deste acordo com o Angola Innovation Summit, está ainda contemplado o “Innovation Awards” [Prémios de Inovação], lançado no ano passado e que visa “reconhecer e distinguir, em seis categorias, as mais brilhantes iniciativas promovidas com recurso à inovação e à tecnologia por organizações e startups que operam na região dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), e que contribuem para o desenvolvimento económico e social, bem como para a modernização do mercado”

José Bucassa, dirigente da Angola Innovation Summit, disse que o acordo feito com a plataforma 928 Challenge “permite obter sinergias, pois ambas as iniciativas têm o mesmo objectivo, que é promover os ecossistemas de empreendedorismo e startups da lusofonia, particularmente a lusofonia africana”.

Com esta parceria, as startups angolanas vencedoras dos Prémios de Inovação terão a oportunidade de uma entrada directa para o grupo de oito equipas do “928 Challenge”. Esta é, portanto, “uma oportunidade para que as startups angolanas estejam expostas e mais próximas dos outros mercados, nos quais podem identificar e estabelecer parcerias e, quiçá, captar investimentos”.