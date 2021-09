Macau arranca com primeira competição de ‘startups’ para universidades lusófonas e chinesas

A primeira competição de ‘startups’ universitárias entre os países de língua portuguesa e a China dá pelo nome de “928 challenge” e vai decorrer em Macau ao longo do mês de Outubro, com o objectivo de promover negócios orientados para a sustentabilidade e encontrar investidores para projectos promissores.

“Temos já 14 equipas registadas, sete da China e, as restantes, de universidades de Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Brasil e São Tomé e Príncipe”, nesta competição, que este ano abre só para universidades “para criar ideias de ‘startups'”.

A informação foi revelada à Lusa na passada sexta-feira por Marco Duarte Rizzolio, da Universidade Cidade de Macau (CityU), um dos coordenadores do “928 challenge”. “Para o próximo ano queremos abrir [a competição] a empresas”, adiantou o responsável.

Denominado “928 challenge”, por integrar nove cidades da Área da Grande Baía, duas regiões administrativas especiais chinesas e oito países de língua portuguesa, o “concurso pretende reforçar o espírito de empreendedorismo, inovação e cooperação entre universidades” lusófonas e chinesas.

Até final deste mês decorrem as inscrições para um ‘bootcamp online’ de 15 dias, previsto entre 4 e 15 de Outubro, durante o qual os participantes, deverão “criar planos de negócios que promovam a sustentabilidade e a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa”.

À procura de investidores

Na primeira semana, o ‘bootcamp’ vai servir para partilhar a realidade dos países lusófonos e da China com as equipas participantes que, na segunda semana, irão desenvolver uma ideia de negócio para apresentar a possíveis investidores, explicou Rizzolio, que co-fundou o “928 challenge” com o director da Faculdade de Business da CityU, José Alves.

“Estamos à espera, no máximo, de 20 equipas para a final”, que vai decorrer no dia 23 de Outubro, durante a Feira Internacional de Macau (MIF), indicou.

O primeiro prémio é de dez mil patacas, o segundo de sete mil e o terceiro de cinco mil. A final será “offline e presencial” para as universidades chinesas, que virão a Macau, acrescentou.

No painel de juízes contam-se o presidente e CEO do Banco Nacional Ultramarino (BNU), Carlos Cid Álvares, o presidente e CEO da CESL Asia, António Trindade, ou o presidente da KNJ Investment Limited, Kevin Ho, entre outros, referiu Marco Rizzolio.

Além de permitir aprofundar colaborações académicas entre instituições do ensino superior da Grande Baía e dos países lusófonos, a organização pretende identificar projectos de ‘startup’ com potencial para serem implementados e apoiados por investidores de Macau, da Grande Baía ou de países de língua portuguesa.