Marco Duarte Rizzolio, co-fundador da competição de startups “928 Challenge”: “Pandemia tem sido um desastre para as empresas”

O “928 Challenge”, uma competição de startups entre Macau, China e os países de língua portuguesa acaba de vencer em Angola, na Angola Innovation Summit, o prémio de melhor programa de ideação e competição de startups. Marco Duarte Rizzolio, co-fundador do programa, que conta com o apoio do Fórum Macau, deseja obter um maior reconhecimento das autoridades e continuar o trabalho feito em prol do empreendedorismo local

O 928 Challenge venceu o prémio “Melhor programa de ideação e competição de startups”, na Angola Innovation Summit. O que representa este prémio?

É o reconhecimento do bom trabalho que desenvolvemos no 928 Challenge e da importância que o nosso projecto tem, sobretudo junto dos países de língua portuguesa. É um programa que permite aos jovens desses países terem uma experiência internacional, porque muitos dos programas de ideação em competições são sempre muito locais, e este evento trouxe a vantagem de abrir uma porta para o mundo, neste caso ao 928 Challenge, a Macau e à China. O 928 Challenge foi criado pela primeira vez no ano passado e o nome significa nove cidades da Grande Baía, duas regiões administrativas especiais e oito países de língua portuguesa. Trata-se de uma competição em que o maior co-organizador da competição é o Fórum Macau.

Como funciona a competição?

No fundo, vamos de encontro aos objectivos da plataforma comercial de Macau. O 928 Challenge é uma competição de ideação de startups, e no ano passado focámo-nos apenas nos projectos de startups universitárias. Este ano teremos projectos universitários e as startups que existem no mercado. Seguimos a filosofia do Fórum Macau, que é dinamizar ideias de negócio que fazem a ponte entre a China e os países de língua portuguesa, e vice-versa, pois temos muitas equipas chinesas a participar. Teremos agora a segunda edição [da competição] que começa em Outubro, com candidaturas até 30 de Setembro, e gostaríamos que Macau reconhecesse este prémio como uma entidade que faz parte do ecossistema [de negócios] que está a promover Macau como uma plataforma. Queríamos ter mais reconhecimento de Macau do nosso trabalho e que nos continue a apoiar.

Participaram, também em Angola, no primeiro encontro de ecossistemas de empreendedorismo e inovação dos países de língua portuguesa. Como analisa este ecossistema, com países muito diferentes ao nível empresarial? Macau apresenta mais vantagens ou desvantagens neste contexto?

Em primeiro lugar, foi interessante saber o grau de desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo, saber quem são as entidades que estão mais à frente neste processo, e vermos o potencial de podermos criar uma cadeia internacional de mentores e jurados. Mas os ecossistemas são, de facto, muito diferentes. De um lado temos Portugal e o Brasil, que são muito desenvolvidos, e os restantes países estão em vias de desenvolvimento, portanto não podemos comparar. São muito diferentes e em relação à inovação estão muito atrás, mas têm um papel fundamental no empreendedorismo, ao incentivarem cada vez mais jovens a aprender e a criarem os seus próprios negócios. É também importante a inovação nestes países dado o grau muito menos avançado de digitalização, e há muita coisa que pode ser melhorada.

Portugal cresceu muito nos últimos anos em matéria de inovação, por exemplo.

Portugal, com a Web Summit, registou um boom e é um dos ecossistemas de empreendedorismo que tem crescido muito na Europa. Uma grande notícia é o facto de a Web Summit agora ser não só em Portugal mas também no Rio de Janeiro, com dois eventos anuais. Isso, para a lusofonia, é muito importante, porque temos os maiores eventos ligados ao empreendedorismo e inovação que vão ser em dois países lusófonos. Daí ser importante estarmos mais unidos e conhecermo-nos melhor, as entidades e as realidades de cada país, pois isso permite uma troca de mentores e oradores, ou equipas que se podem mover no contexto da Lusofonia.

Quais os projectos que estão a ser desenvolvidos neste momento no contexto do 928 Challenge?

Na primeira edição tivemos 800 participantes, 150 equipas, com a participação de todos os países de língua portuguesa. A Universidade do Porto ganhou, em segundo lugar ficou a Guiné-Bissau. Este ano a grande novidade é a abertura da competição a todas as startups já no mercado, e não apenas a projectos universitários. Mantemos o foco na ligação entre a China e os países de língua portuguesa, mas agora em seis áreas: cuidados de saúde, Fintech [tecnologia associada à área financeira], Agribusiness [negócios ligados às áreas da agricultura e pecuária], Blue Economy [negócios relacionados com a exploração e preservação das zonas marinhas] e Renewables [negócios ligados às energias renováveis]. As startups dentro dessas áreas podem participar. Temos um Boot Camp de duas semanas, com duas horas online por dia, onde damos a conhecer as oportunidades de negócio nos países de língua portuguesa e a Grande Baía. Aí falamos dos ambientes de negócio, e os participantes ficam com um maior conhecimento do que é a lusofonia e as oportunidades que existem. A segunda semana é mais virada para o apoio à construção da ideia dos jovens universitários, e no caso das startups ajudamos a que as ideias sejam enquadradas no mercado da lusofonia e na plataforma de Macau. No ano passado, 89 equipas submeteram um pitching [apresentação do projecto em prol da captação de investimento] e seleccionamos 16 finalistas, 8 projectos universitários e 8 startups. Não temos ainda a lista dos membros do júri, mas no ano passado tivemos personalidades como o CEO do BNU ou o empresário Kevin Ho, por exemplo. Temos vários prémios e a Alibaba é um dos nossos apoiantes.

Neste contexto de pandemia há receio de arrancar com startups, em investir?

Graças à pandemia fizemos o 928 Challenge, pois foi o online que permitiu fazer esta conexão. O evento é híbrido, uma vez que os países de língua portuguesa não podem vir a Macau. Mas os chineses podem, e o ano passado vieram à primeira edição. Mas, por outro lado, a pandemia tem sido um desastre para todas as empresas. As startups, pequenas e médias empresas e as multinacionais. Em 2022 há uma grande retoma em termos de investimento em startups, já em níveis pré-pandemia, nos EUA e na China. Nos países de língua portuguesa também já há uma retoma. As empresas têm agora fome de retomar os negócios e de crescimento.

A economia de Macau está a mudar muito rapidamente, com o jogo a perder peso e as atenções viradas para Hengqin. Onde é que os jovens empreendedores querem apostar?

A diversificação vai demorar muito tempo, mas pode ser feita com vários sectores. O empreendedorismo e a inovação são dois ingredientes para essa diversificação. Dependemos demasiado do jogo e temos de nos abrir a outros sectores e precisamos de empreendedores de várias áreas. É isso que eles querem fazer, Hengqin quer atrair empreendedores, mas é uma coisa que leva tempo. Shenzhen levou cerca de 20 anos. No ano passado, com 800 participantes, quisemos demonstrar que há esse interesse em fazer negócios dentro da plataforma, mas é preciso ter meios para que isso aconteça.

O mercado laboral é também pouco flexível, o que não ajuda à expansão das startups.

Sim, muita coisa tem de mudar. É preciso ter a residência, e tem de haver uma flexibilização se queremos ter mais talentos de fora. É também difícil para os chineses arranjarem emprego, por exemplo. Uma das chaves para desenvolver outros sectores económicos é, sem dúvida, através do empreendedorismo. Para a diversificação de Macau podemos falar de três eixos: o Governo, o principal impulsionador, as empresas e as universidades.

Como olha então para a aposta no empreendedorismo por parte do ensino superior local?

A Universidade de Macau é a que está mais à frente, com mais meios. Já tem um centro de incubação [de startups], tal como a Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau e o Instituto de Formação Turística, que criou, no ano passado, a primeira incubadora. A Universidade de São José também anunciou a criação de uma incubadora, pelo que vemos aqui um movimento, com as universidades locais a apoiarem cada vez mais o empreendedorismo. Vejo cada vez mais eventos, cursos e acções virados para esta área e espero que isso continue.

Na Angola Innovation Summit, como foi a reacção ao projecto da Grande Baía?

Quando os países de língua portuguesa tomam conhecimento de que há um concurso lusófono que pode dar acesso à China ficam com os olhos a brilhar, porque normalmente as competições são dentro dos países. Aqui damos o acesso ao maior mercado do mundo e, este ano, os vencedores, além de receberem os prémios, vão ter sessões de Business Matching [conexão de negócios] com entidades da Grande Baía.

Tem uma empresa, a Follow Me Macau, ligada à organização de eventos e turismo. Como está o negócio?

Estamos completamente parados há quase três anos. A situação é muito frustrante, e tenho sorte porque somos uma pequena empresa. Estava numa incubadora, éramos apenas três pessoas e os custos eram os de um negócio online. Hoje em dia sou apenas eu na empresa. Estamos à espera de melhores dias.