Hotéis | Mais vagas e salários, menos trabalhadores

Dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelam que, no primeiro trimestre deste ano, o sector da hotelaria disponibilizou mais vagas de trabalho e salários mais elevados, mas contou com menos trabalhadores em serviço.

Assim, no final dos primeiros três meses do ano trabalhavam nos hotéis um total de 45.801 pessoas, menos 3,3 por cento face ao primeiro trimestre do ano passado. A remuneração média destes trabalhadores era de 19.960 patacas, mais 3,7 por cento em termos anuais. Relativamente ao número de vagas, 2.611, houve um aumento de 2.066 em termos anuais, “pois a recuperação estável da economia impulsionou o aumento da procura de mão-de-obra”, aponta a DSEC.