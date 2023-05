Hotelaria | Taxa de ocupação de Abril quase nos 80%

A taxa de ocupação média dos hotéis de Macau, em Abril, foi de 79,8 por cento, mais 50,0 pontos percentuais em termos anuais, indicou ontem a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), que salientou que nos hotéis de 3 estrelas a ocupação foi 86,1 por cento e nos hotéis de 2 estrelas 85,9 por cento, que representaram aumentos de 49,9 e 48 por cento, respectivamente.

No mês em análise os estabelecimentos hoteleiros de Macau hospedaram 1.101.000 pessoas, mais 199,0 por cento, em termos anuais, com os hóspedes do Interior da China (739 mil), de Hong Kong (254 mil) e Taiwan (18 mil) a aumentarem 202,2, 1.171 e 407 por cento respectivamente.

Porém, o período médio de permanência correspondeu a 1,6 noites, menos 0,1 noites, em termos anuais.

Em relação os excursionistas que visitaram Macau e ao volume de residentes que foram clientes de agências de viagens, o mês de Abril representa mais um enorme contraste estatísticos, em termos anuais, entre as diferentes fases de combate à pandemia. Em Abril, o número de visitantes que chegaram em excursões a Macau foi de 97.000 e o número de residentes de Macau que adquiriram nas agências de viagens serviços para viajarem ao exterior correspondeu a 34.000, mais 1.580,1 por cento, em termos anuais.