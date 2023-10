Empreendorismo | Finalistas do “929 Challenge” conhecidos amanhã

É já amanhã que serão conhecidos os finalistas do concurso “929 Challenge”, ligado à área das startups e do empreendedorismo, decorrendo a cerimónia no complexo do Fórum Macau. Alexandre Leitão, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, e Kevin Ho, director-geral da KNJ Investments, serão algumas das personalidades presentes. Segundo um comunicado, a edição deste ano contou com mais de 280 equipas de nove países de língua portuguesa e da China e um total de 1.520 participantes.

Durante três semanas decorreram mais de 160 sessões de mentoria a quem deseja fundar a sua primeira startup ou desenvolver um projecto empresarial jovem. A ideia do “929 Challenge” é “dinamizar oportunidades de negócios entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, tendo decorrido com duas categorias, “startups” e “universidades”. Na categoria “startups”, encontram-se os projectos “Bayqi”, de Angola, “Easy Pay”, de Cabo Verde, “Sichuan Mingyi Technology Co. Ltd”, da China, “Maktub”, de Moçambique, “Bedev”, “Fykia”, “Glooma” e “Sea4Us”, de Portugal.

Na categoria “universidades”, destaca-se o projecto “Ilha Verde”, da Universidade de Macau ou “Gastrobiotics” da Universidade de Shenzhen, num total de oito finalistas. Estão incluídos prémios no valor global de 180 mil patacas para os vencedores, incluindo 40 mil patacas para serviços e ferramentas proporcionados pelo grupo Alibaba, parceiro do evento.