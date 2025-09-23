Filipinas | Rajadas de quase 300 km/h e mais de 10 mil pessoas retiradas

O leste asiático prepara-se para a passagem do super tufão Ragasa, que atingiu ontem o norte das Filipinas com ventos violentos. Em Luzon, as autoridades anteciparam “fortes inundações e deslizamentos de terra”

De acordo com o Serviço Meteorológico das Filipinas, os ventos sustentados no centro da tempestade chegaram ontem aos 215 quilómetros por hora, com rajadas de até 295 quilómetros por hora, enquanto o Ragasa atravessava o Estreito de Luzon. Mais de 10 mil pessoas foram retiradas em todo o arquipélago, e escolas e edifícios governamentais foram encerrados em Manila e em 29 províncias.

O Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., assegurou que todas as agências governamentais estavam “em alerta para prestar assistência em qualquer lugar, a qualquer hora”. As autoridades locais alertaram para “fortes inundações e deslizamentos de terra” no norte da ilha principal de Luzon.

“Acordei com o vento forte. Batia nas janelas e fazia um barulho como o de uma máquina em funcionamento”, descreveu Tirso Tugagao, residente na cidade costeira de Aparri, no norte do país. O Ragasa foi ganhando intensidade à medida que se aproximava do norte das Filipinas, até atingir as Ilhas Babuyan,, segundo a Agência Meteorológica do arquipélago (PAGASA).

Nestas ilhas, as mais setentrionais das Filipinas e habitadas por cerca de 20.000 pessoas, as autoridades meteorológicas emitiram o alerta máximo por ventos fortes, prevendo danos materiais significativos e uma “situação potencialmente muito destrutiva para a comunidade”.

Tudo em suspenso

Além das Ilhas Babuyan, o super tufão, conhecido como Nando no país, trouxe ventos fortes e chuvas torrenciais ao alcançar as zonas do norte da ilha de Luzon, a mais populosa e onde se localiza a capital do país, Manila. “Um total de 3.284 famílias, ou 10.061 pessoas, foram evacuadas preventivamente no norte e centro de Luzon devido à ameaça do supertufão”, indicou ontem o Conselho para a Gestão de Desastres (NDRRMC), que na véspera ordenou o realojamento de pessoas em zonas vulneráveis a inundações e avalanches.

O gabinete do Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., também anunciou a suspensão das aulas e do funcionamento dos departamentos governamentais, excepto os responsáveis por tarefas de emergência, durante ontem em mais de 30 províncias, incluindo Manila.

Além disso, mais de uma dezena de voos com rotas nacionais foram cancelados devido ao risco que o Ragasa representa, enquanto a navegação foi proibida nas zonas de maior risco. As Filipinas sofrem cerca de vinte tufões e tempestades tropicais por ano, especialmente na estação das chuvas, que geralmente começa em Junho e termina em Novembro ou Dezembro.

No ano passado, o país asiático sofreu uma avalanche invulgar de seis tempestades tropicais consecutivas em menos de um mês, que causaram pelo menos 164 mortos. Esta série de ciclones afectou cerca de dez milhões de pessoas, segundo as autoridades do país asiático, e obrigou à evacuação de mais de 650.000 residentes de zonas de risco.