Diplomacia | Li Qiang pede papel “construtivo” do Congresso dos EUA

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, pediu ontem a uma delegação de congressistas norte-americanos que o Congresso desempenhe um papel “construtivo” na promoção das relações entre a China e os Estados Unidos da América (EUA), informou o Governo chinês.

Li Qiang expressou a expectativa de que o Congresso norte-americano “encare corretamente os laços com a China”, promova os intercâmbios e a cooperação e ajude a impulsionar “a amizade bilateral e o desenvolvimento comum”, segundo um comunicado do Conselho de Estado (Executivo).

A delegação dos EUA é liderada por Adam Smith, o principal membro democrata da Comissão de Defesa da Câmara dos Representantes. A intervenção de Smith durante o encontro não foi detalhada pelas autoridades chinesas.

O primeiro-ministro destacou que China e EUA são “duas potências com grande influência global” e que a manutenção de uma relação estável e sustentável serve “os interesses comuns das duas partes” e responde “às expectativas da comunidade internacional”.

Li reiterou ainda que Pequim está disposta a trabalhar com Washington com base no “respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação vantajosa para ambos os países”, e manifestou confiança de que os EUA contribuirão para “recolocar os laços bilaterais no rumo certo”.