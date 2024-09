Vietname | Yagi perde força e passa a tempestade tropical

O super-tufão Yagi, o mais forte registado este ano na Ásia, passou ontem a tempestade tropical, depois de perder força ao atingir no sábado o norte do Vietname, onde fez pelo menos quatro mortos.

O Yagi, que ainda causou dois mortos na província chinesa de Hainão e 20 nas Filipinas, encontra-se já enfraquecido perto da fronteira entre Vietname, Laos e China, de acordo com a última actualização do departamento meteorológico do Vietname.

Apesar disso, esta agência apelou aos habitantes locais para que se mantenham vigilantes face ao risco de inundações, cheias repentinas e deslizamentos de terras.

As autoridades vietnamitas estão agora concentradas na análise dos danos causados pelo tufão, que atingiu no início da tarde de sábado a cidade de Haiphong, com mais de dois milhões de habitantes e um importante centro de empresas tecnológicas, e afectou a capital Hanói, com 8,5 milhões de habitantes.

De acordo com as primeiras informações, o Yagi, o terceiro tufão a atingir o Vietname este ano, provocou a queda de mais de 2.200 árvores em toda a capital, bem como de postes de iluminação e candeeiros de rua. Registaram-se algumas inundações em toda a metrópole.

Até à data, o número de mortos mantém-se em quatro, nas províncias de Quang Ninh e Hai Duong, e contabilizaram-se 78 feridos.

O Yagi causou no Vietname chuvas fortes e ventos sustentados de 118 quilómetros por hora, com rajadas máximas de até 149 quilómetros por hora.

Antes da chegada do super-tufão, as autoridades retiraram de casa cerca de 50 mil pessoas, e quase meio milhão de soldados foram mobilizados para ajudar nos trabalhos de emergência.

O aeroporto Noi Ba, em Hanói, o maior do país, retomou ontem as operações, depois de ter cancelado a actividade no sábado devido aos efeitos do tufão.