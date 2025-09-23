Seul apoia diálogo entre Coreia do Norte e EUA mas mantém objectivo de desnuclearização

A Coreia do Sul expressou ontem a disposição em apoiar um eventual diálogo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, reiterando embora o compromisso com a desnuclearização da península.

“O Governo continuará a apoiar o diálogo entre os Estados Unidos da América (EUA) e a Coreia do Norte e continuará a trabalhar por uma península sem armas nucleares e em paz”, disse um funcionário do gabinete presidencial à agência de notícias local Yonhap, sob condição de anonimato.

As declarações respondem ao discurso proferido pelo Presidente norte-coreano, Kim Jong-un, na Assembleia Popular Suprema, este fim-de-semana, onde afirmou ter “boas recordações” do Presidente norte-americano, Donald Trump, e sugeriu que poderia reabrir contactos com Washington, se a questão da desnuclearização fosse descartada.

As palavras de Kim Jong-un reacenderam as expectativas de um possível encontro surpresa com Trump em torno da visita do inquilino da Casa Branca à Coreia do Sul para a cimeira da APEC, no final de Outubro. Embora seja improvável que Kim Jong-un viaje para a Coreia do Sul, os líderes poderão encontrar-se na Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide as duas Coreias, tal como fizeram em 2019, durante o primeiro mandato de Trump.

Por outro lado, o Ministério da Unificação sul-coreano disse ontem que não busca hostilidades com a Coreia do Norte. “O Governo da Coreia do Sul reafirma o seu respeito pelo regime norte-coreano, não procurará qualquer forma de unificação por absorção nem participará em qualquer acto hostil”, afirmou o porta-voz daquele ministério, Koo Byoung-sam.

Copia e pasta

No seu discurso, Kim Jong-un descartou qualquer interacção com Seul e classificou a unificação das duas Coreias como “desnecessária”, apesar dos gestos de reconciliação do governo do Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung.

Jong-un criticou ainda as políticas de desnuclearização gradual de Lee Jae-myung, que considerou serem “cópias exactas” das medidas fracassadas dos seus antecessores.