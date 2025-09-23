Diplomacia | Duarte Bué Alves é novo embaixador de Portugal em Díli

O novo embaixador de Portugal em Timor-Leste, Duarte Bué Alves, entregou ontem as cartas credenciais ao Presidente timorense, que classificou a parceria entre os dois países como um “pilar fundamental para o desenvolvimento” nacional. “A parceria entre Timor-Leste e Portugal é um pilar fundamental para o desenvolvimento do nosso país.

Valorizamos profundamente o apoio de Portugal e esperamos trabalhar com o embaixador Alves para aprofundar a nossa cooperação em áreas críticas e reforçar, ainda mais, o laço único entre os nossos povos”, afirmou José Ramos-Horta, num comunicado divulgado à imprensa.

No comunicado, o chefe de Estado timorense reafirmou o compromisso de Timor-Leste em fortalecer as relações com Portugal e também com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Após a cerimónia de entrega de cartas credenciais, o novo embaixador de Portugal teve um encontro com José Ramos-Horta, seguindo-se a cerimónia militar de boas-vindas durante a qual foram tocados os hinos dos dois países.

Duarte Bué Alves, que não prestou não declarações à imprensa, passou pelas embaixadas de Portugal em Luanda e Bruxelas, ocupou funções como representante adjunto de Portugal na delegação permanente da OCDE, em Paris, e antes da sua nomeação para Timor-Leste, exercia funções de cônsul-geral de Portugal em Manchester.

“O apoio indispensável de Portugal em sectores críticos como a educação, a justiça e a defesa, aliado a um diálogo político consistente ao mais alto nível, torna Portugal um dos parceiros internacionais mais vitais e sustentáveis de Timor-Leste”, acrescentou a Presidência timorense.