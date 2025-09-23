Hong Kong | Aeroporto prevê encerramento recorde devido ao tufão Ragasa

O Aeroporto Internacional de Hong Kong vai suspender operações durante 36 horas a partir de hoje à noite, devido à aproximação do super tufão Ragasa, tornando-se o encerramento mais longo da história recente da infra-estrutura, anunciaram ontem as autoridades locais

Durante 36 horas, a partir de hoje à noite, o Aeroporto Internacional de Hong Kong irá suspender todas as operações devido ao super tufão Ragasa, naquela que será o encerramento mais longo da história do aeroporto da região vizinha. Segundo a companhia aérea Qantas Airways, a suspensão começa às 20h de terça-feira e termina às 08h de quinta-feira. A medida, de carácter preventivo, visa evitar episódios de congestionamento como o registado em Outubro de 2023, durante o tufão Koinu, quando mais de 10.000 passageiros ficaram retidos no aeroporto após o cancelamento inesperado de voos.

Citado pela agência EFE, um porta-voz da Autoridade Aeroportuária de Hong Kong indicou que estão em vigor planos de contingência para segurança em pista, operações de voo, assistência a passageiros e transporte terrestre, estando a situação a ser monitorizada de perto. A instituição garantiu que irá fornecer actualizações à medida que a tempestade evoluir.

De acordo com o Observatório Meteorológico local, Ragasa apresenta ventos sustentados de 230 quilómetros por hora junto ao centro, equivalendo a um ciclone de categoria 4. O fenómeno ameaça tanto a população de 7,5 milhões de habitantes como infra-estruturas críticas, incluindo o aeroporto de Chek Lap Kok, que regista em média 1.100 movimentos de aeronaves e 190.000 passageiros por dia. Com o encerramento, estima-se que mais de 350.000 passageiros sejam afectados em apenas um dia e meio.

Bater recordes

A Cathay Pacific, principal transportadora aérea do território, informou que isentará de penalizações as alterações de bilhetes previstas entre hoje e quinta-feira. O plano de contingência inclui ainda a reprogramação de voos de longo curso para minimizar o impacto nas ligações internacionais.

Fontes do sector citadas pela EFE disseram que várias aeronaves de aviação executiva serão transferidas para aeroportos seguros no Vietname e para a terminal de Clark, nas Filipinas. O encerramento supera o registado em Setembro de 2023, quando o aeroporto suspendeu operações durante 20 horas devido ao super tufão Saola.