Hong Kong | Três condenados por conspiração para ataque à bomba

A justiça de Hong Kong considerou hoje três pessoas culpadas de conspiração para cometer ataques à bomba durante os protestos antigovernamentais que paralisaram a região semiautónoma chinesa em 2019.

De acordo com a imprensa local, um tribunal de primeira instância declarou Lukas Ho Cheuk-wai, Lee Ka-pan e Cheung Ka-chun culpados de “conspiração para causar uma explosão de natureza que possa colocar vidas em risco ou causar danos graves à propriedade”.

Após esta decisão, tomada por um júri composto por sete mulheres e dois homens, os três arguidos, com idades entre os 30 e os 41 anos, podem enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão, de acordo com uma lei aprovada ainda no tempo colonial.

Depois do final do julgamento, que durou quase meio ano, a sentença será conhecida mais tarde, numa data ainda por determinada.

Todos os sete arguidos foram absolvidos do envolvimento em actividades terroristas, acusação que podia acarretar a pena de prisão perpétua. De acordo com a acusação, o grupo teria tentado fabricar explosivos para colocar bombas em toda a cidade entre Novembro de 2019 e Março de 2020.

Em Julho de 2021, a polícia disse que os arguidos planeavam utilizar o material para bombardear tribunais, túneis, caminhos-de-ferro e fazer explodir caixotes do lixo na rua, “para maximizar os danos causados à sociedade”. A polícia disse que o grupo planeava deixar Hong Kong e sabotar a cidade antes da partida.