Pequim | Putin diz a Xi que transplantes podem permitir imortalidade

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que discutiu com o homólogo chinês, Xi Jinping, o potencial da ciência para prolongar a vida humana, chegando a sugerir que transplantes de órgãos poderão permitir “viver para sempre”.

“Os meios e métodos modernos de melhoria da saúde, incluindo diversas intervenções cirúrgicas com substituição de órgãos, permitem à humanidade esperar que a esperança média de vida aumente significativamente”, disse Putin, durante uma conferência de imprensa, na quarta-feira, em Pequim.

As declarações surgem após uma conversa informal entre os dois líderes ter sido captada por engano por um microfone e transmitida pela televisão estatal chinesa CCTV, quando se dirigiam para o desfile militar comemorativo dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico.

Na gravação, ouve-se o intérprete de Xi afirmar: “No passado, as pessoas raramente chegavam aos 70 anos; hoje dizem que aos 70 ainda se é criança.” Um tradutor de Putin acrescentou que os avanços na biotecnologia poderão permitir a substituição contínua de órgãos, tornando as pessoas “mais jovens” e até “imortais”. Xi terá respondido que há previsões segundo as quais “neste século, os humanos poderão viver até aos 150 anos”.

Putin, actualmente a cumprir o quinto mandato presidencial, poderá permanecer no poder até 2036, após alterações constitucionais aprovadas durante o seu Governo.

A imprensa russa e internacional tem frequentemente relatado o alegado interesse do chefe de Estado em terapias de longevidade, incluindo medicina alternativa, e acesso a hospitais exclusivos e equipas médicas dedicadas.

Uma das filhas de Putin, Maria Vorontsova, endocrinologista, está envolvida num programa estatal de genética, lançado há vários anos e supervisionado por Mikhail Kovalchuk, aliado de longa data do Presidente russo.