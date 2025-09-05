Japão | Retiradas 660 mil pessoas devido à tempestade Peipah

Mais de 660 mil pessoas estão a ser retiradas de várias zonas de sudoeste, leste e centro do arquipélago japonês devido à aproximação da tempestade tropical Peipah, anunciaram as autoridades japonesas.

As autoridades locais solicitaram a retirada de mais de 660.000 pessoas, incluindo milhares na província de Chiba, a leste de Tóquio, devido ao risco de inundações em zonas baixas e aluimentos de terra causados pelo solo encharcado pelas chuvas.

Peipah, o 15.º ciclone tropical da temporada no Pacífico, estava às 17:40 de ontem, na costa da província de Miyazaki, na ilha de Kyushu (sudoeste), e deslocava-se para norte a 25 quilómetros por hora, de acordo com dados da Agência Meteorológica do Japão (JMA).

A tempestade tropical, que se poder tornar um tufão à medida que se desloca, apresenta rajadas de vento máximas de cerca de 90 quilómetros por hora. A manter a trajectória atual, prevê-se que afecte a ilha de Shikoku (oeste) e várias zonas de Honshu – a principal ilha do arquipélago – até sábado, antes de continuar para o oceano Pacífico.