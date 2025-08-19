SMG | Alertas para hipótese de mais tufões ainda este mês

Depois de ter emitido o sexto sinal de ciclone tropical deste ano, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos advertem para a elevada probabilidade de mais tempestades se formarem entre o Mar do Sul da China e o Pacífico Noroeste. O Observatório de Hong Kong estima que este ano mais cinco tufões passem a 500 quilómetros do território

“Entrámos numa temporada activa de ciclones tropicais. Prevê-se que novos ciclones tropicais se formem entre o Mar do Sul da China e o noroeste do Oceano Pacífico durante o resto do mês de Agosto”, indicaram ontem os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), apelando à atenção da população para alertas e previsões.

Num comunicado emitido ontem, as autoridades apontam a invulgaridade do ciclone tropical que afectou Macau no fim-de-semana passado, a sexta tempestade que obrigou os SMG a emitirem este ano um sinal de alerta.

É indicado que o ciclone tropical que levou ao sinal 3 de alerta apresentou características monção de baixa pressão, “com a maior área de vento e chuva localizada fora do núcleo”.

As autoridades explicam que, “de modo geral, a actividade convectiva é mais forte perto da parede do olho do centro de um ciclone tropical, resultando em ventos e chuvas mais fortes. No entanto, imagens de satélite das nuvens e dados invertidos do campo de vento indicam que, precisamente porque esta depressão tropical possui as características de uma depressão monçónica típica, as suas principais nuvens e cinturões de chuva estão concentrados na periferia, com ventos e actividade convectiva mais fracos perto do centro, sendo os ventos mais fortes a ocorrerem a norte”.

Apesar de Macau não ter sido fustigada por ventos fortes, estes foram observados no norte do Mar do Sul da China, também devido à influência de uma crista de alta pressão.

Pausa para respirar

As previsões dos SMG apontam para a continuação da instabilidade, trovoadas e chuva, por vezes fortes, até amanhã, que poderão causar inundações em zonas baixas da cidade.

À medida que um anticiclone de nível superior se fortalece gradualmente, as chuvas diminuirão e o sol voltará a aparecer na quinta e sexta-feira, com as temperaturas máximas a subir, pelo menos, até aos 32 graus celsius.

Na região vizinha, o Observatório de Hong Kong estima que até ao fim deste ano, pelo menos, mais cinco tufões venham a passar pelo território, número que pode ser considerado normal, ao contrário das previsões que apontam para mais precipitação e calor do que o habitual nos próximos meses. Esta situação deve-se ao facto de a temperatura da água do Oceano Pacífico estar mais quente do que é habitual.

O observatório acrescenta que estes tufões devem passar dentro de um raio de 500 quilómetros de Hong Kong.