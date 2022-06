Depressão tropical | Içado sinal 1. Chuva forte e trovoada nos próximos dias

SMG

A área de baixa pressão em formação no Mar do Sul da China evoluiu para uma depressão tropical e entrou na área de vigilância, a menos de 800 km de Macau. Como consequência, o sinal n.º 1 de tempestade tropical entrou em vigor às 19h00 de ontem, prevendo-se que as bandas de chuva associadas ao sistema venham a provocar tempo instável em Macau a partir de hoje.

“Devido à circulação relativamente ampla neste sistema, as bandas de chuva associadas vão trazer tempo instável a Macau. A partir do dia 30 [hoje], os ventos na região vão intensificar, com aguaceiros fortes e trovoadas”, pode ler-se numa nota publicada ontem pelos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG). A tempestade tropical está a deslocar-se para as regiões localizadas entre a costa de Guangdong e a Ilha de Hainan, existindo, contudo, “variáveis na sua trajectória e intensidade”.

De acordo com o mapa de previsão da trajectória divulgado pelos SMG, a depressão tropical poderá evoluir para um ciclone tropical entre hoje e amanhã e para um ciclone tropical severo no sábado.