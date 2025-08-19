Imobiliário | Mais transacções no segundo trimestre

Dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelam que no primeiro trimestre deste ano foram transaccionadas 801 fracções autónomas destinadas a habitação, um aumento de mais 47 casas face ao trimestre anterior, por um valor total de 3,69 mil milhões de patacas, um aumento ligeiro de 0,2 por cento.

Deste grupo de vendas, 756 dizem respeito a fracções autónomas habitacionais de edifícios construídos, o que constitui um aumento trimestral de 17,4 por cento. Também neste segmento, o valor das transacções, de 3,48 mil milhões de patacas, aumentou 8,8 por cento entre o primeiro e segundo trimestre.

Mas se houve mais transacções de casas por um preço mais elevado, a verdade é que o preço médio por metro quadrado de área útil das fracções destinadas a habitação registou, entre o primeiro e segundo trimestre, uma quebra de 4,2 por cento. A DSEC revela que a maior quebra foi nas casas da Taipa, com o preço médio por metro quadrado a ser de 73.477 patacas, menos 6,5 por cento.

Por sua vez, em Coloane o preço médio subiu 9,5 por cento, para 83.741 patacas no segundo trimestre. O preço médio das fracções autónomas habitacionais de edifícios construídos situou-se em 68.093 patacas, menos 3,8 por cento em termos trimestrais.