Bienal de Veneza | RAEM apresenta “Mundos Paralelos” com curadoria de Wang Shu e Lu Wenyu

Será inaugurada no próximo sábado, dia 10, a 19.ª edição da Bienal de Arquitectura de Veneza. Macau faz-se representar com o projecto “Mundos Paralelos”, patente no “Evento Colateral de Macau, China”, com curadoria do prémio Pritzker, Wang Shu e de Lu Wenyu. As imagens exibidas são de Iwan Baan em conjugação com projectos de arquitectura locais

Veneza prepara-se para acolher mais uma edição da bienal dedicada à arquitectura, desta feita a 19ª. Na Exposição Internacional de Arquitectura – Bienal de Veneza Macau faz-se representar com o projecto “Mundos Paralelos”, com fotografia e instalação, integrado com a participação da China. Trata-se do “Evento Colateral de Macau, China”, a ser inaugurado no próximo sábado, 10 de Maio, e patente para visita do público até 23 de Novembro deste ano na cidade italiana de Veneza.

O projecto tem curadoria do último Pritzker, o mais importante galardão na área da arquitectura, Wang Shu e também de Lu Wenyu, vencedora do Prémio Schelling de Arquitectura. “Mundos Paralelos” promete, assim, mostrar “a transformação das múltiplas faces de Macau numa narrativa poética na linguagem da arquitectura através das fotografias e instalações”, descreve uma nota do Instituto Cultural (IC). Interpreta-se ainda, neste projecto, “o estilo urbano diversificado de Macau”, onde “as culturas chinesa e ocidental, os estilos novo e antigo coexistem há mais de 400 anos”.

A mostra conta com a participação de Iwan Baan, fotógrafo de arquitectura vencedor de um “Leão de Ouro” numa das edições da Bienal. Segundo a mesma nota do IC, Iwan Baan “captura pedaços de memórias e a vitalidade contemporânea dos espaços urbanos de Macau através das suas imagens altamente narrativas”. Neste espaço de Macau na Bienal, as suas imagens prometem “dialogar com os modelos arquitectónicos e instalações ao ar livre criados pelos professores e alunos da Faculdade de Arquitectura da Academia de Artes da China e da Faculdade de Arquitectura e Design da Universidade de São José de Macau”. Desta forma, permite-se que o público possa “sentir o encanto único de Macau em meio à mistura da história e modernidade”.

Trabalho de equipa

A 19.ª edição da Exposição Internacional de Arquitectura – Bienal de Veneza tem como tema “Inteligente, Natural, Artificial, Colectiva”, reflectindo, assim, “sobre o papel da arquitectura no processo de globalização”.

Os curadores Wang Shu e Lu Wenyu são arquitectos e educadores que trabalham no campo de arquitectura chinesa contemporânea há mais de vinte anos. Co-fundaram a Faculdade de Arquitectura da Academia de Artes da China em 2003, estando “empenhados em reconstruir o estudo e a prática da arquitectura contemporânea da China”.

Wang Shu é actualmente director da Faculdade de Arquiectura da Academia de Artes da China, tendo surpreendido o mundo da arquitectura com a obra “Jardim de Telhas”, exibida no primeiro Pavilhão da China na Bienal de Arquitectura de Veneza. Já Lu Wenyu foi membro do júri do Prémio Ásia-Pacífico da UNESCO para a Conservação do Património Cultural, tendo recebido o prémio honorário da Bienal de Veneza.

No tocante aos nomes participantes neste projecto, Iwan Baan é um fotógrafo holandês “conhecido pela sua captação de imagens da vida e da interacção no interior de edifícios”, trabalhando, desta vez, com professores e alunos das faculdades de arquitectura de Macau e China. A ideia foi “formar uma equipa criativa interdisciplinar”, apresentando “uma interpretação fantástica da integração multicultural” do território, mostrando ao mundo “a inclusão cultural de Macau através da sua linguagem arquitectónica”.

A exposição “Mundos Paralelos” estará disponível no espaço “Arsenalle”, em Campo della Tana, Castello, na cidade de Veneza.