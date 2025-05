Grande Prémio | Museu com entrada livre no dia 18

O Museu do Grande Prémio terá entrada gratuita no próximo dia 18, por ocasião da celebração da efeméride do Dia Internacional dos Museus, que este ano tem como tema “O Futuro dos Museus em Comunidades em Constante Evolução”.

No mesmo dia de entrada gratuita, serão organizados alguns eventos comemorativos, às 11h, 14h e 16h30, nomeadamente o “Workshop Educacional da Academia de Corrida e Impressão”, com o tema “Triumph TR2”, ou seja, o nome do carro vencedor da primeira edição do Grande Prémio de Macau (GPM).

Neste workshop far-se-á “uma explicação profissional sobre o carro em exposição, interligando a história, contexto cultural e tecnologia do GPM”, é descrito numa nota oficial. Além disso, os participantes do workshop podem “experimentar os encantos do GPM com as suas próprias mãos”, com a participação de crianças dos seis aos 12 anos e encarregados de educação.

As inscrições gratuitas para o workshop decorrem até ao dia 7 de Maio, existindo 15 vagas para pares de pais e filhos (um pai, um filho). Os resultados do sorteio das inscrições serão divulgados no dia 13 de Maio no website do Museu do Grande Prémio de Macau. Os sorteados receberão uma notificação por email.