Grande Prémio | Museu de Macau recebe oito estátuas do Madame Tussaud de Hong Kong

John Macdonald, Ron Haslam, Ayrton Senna da Silva e Sebastian Vettel serão quatro das oito grandes figuras do desporto automóvel representadas em estátuas de cera e que poderão ser vistas no final deste mês no Museu do Grande Prémio. Esta iniciativa nasce de uma parceria com o museu Madame Tussaud de Hong Kong

A fim de celebrar os 70 anos da organização do Grande Prémio de Macau (GPM), o museu do GPM recebe, no final deste mês, oito estátuas de cera de pilotos famosos, oriundas do conhecido museu Madame Tussaud de Hong Kong. A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) não revela para já, no comunicado já divulgado sobre a iniciativa, os nomes de todos os pilotos, mas já são conhecidos quatro: John Macdonald, Ron Haslam, Ayrton de Senna e Sebastian Vettel.

Os nomes são divulgados no contexto do concurso “Estátuas de Cera dos Pilotos: Adivinha Quem?” que a DST organizou e que terminou no passado dia 28 de Fevereiro. As identidades dos restantes quatro pilotos retratados em figuras de cera, bem como as datas de inauguração da exposição, serão tornados públicos brevemente.

Esta será a oportunidade para o público apreciar “oito estátuas de cera tão verosímeis que parecem verdadeiras, bem como ter a oportunidade de ver outros objectos expostos e experienciar as diversões interactivas multimédia”.

Ayrton Senna da Silva foi um piloto brasileiro nascido na cidade de São Paulo a 21 de Março de 1960. Começou a sua carreira no automobilismo em 1973, em corridas de karts, passando, em 1981, para os carros. Em 1983 foi campeão do Campeonato Britânico de Fórmula 3, tendo-se estreado na Fórmula 1 no Grande Prémio do Brasil de 1984. A sua morte, com apenas 34 anos, em plena competição no Grande Prémio de San Marino, deixou o mundo consternado e fez dele uma lenda mundial do desporto automóvel.

Outra das figuras retratadas no museu é Ron Haslam, britânico que foi, durante mais de 30 anos, piloto de motos, tendo ganho dois títulos mundiais, quatro campeonatos britânicos e competido em quase 110 competições de Grande Prémio em todo o mundo.

De uma geração mais recente de pilotos surge Sebastian Vettel, alemão nascido em 1987 que já foi campeão do mundo de Fórmula 1 quatro vezes consecutivas, além de ter sido vice-campeão por três vezes. Em 2010, tornou-se o mais jovem campeão da história da Fórmula 1.

Primeiro passo

Esta mostra de estátuas de cera de pilotos constitui a primeira cooperação entre a DST e o Madame Tussauds de Hong Kong. A DST sempre procurou “inovar e enriquecer o acervo do Museu do GPM”, além de “realizar projectos e actividades multimédia, promovendo a divulgação e a transmissão da cultura do GPM”.

Em 2021 o museu foi alvo de obras de ampliação, tendo reaberto com uma nova estrutura que disponibiliza mais itens de exposições interactivas multimédia, equipamentos de exposição de cenários, corridas e peças relacionadas com o Grande Prémio, instalações sem barreiras, entre outros. A ideia é proporcionar aos residentes e turistas uma experiência de “educação e diversão”, mostrando a diversidade por detrás do conceito de “turismo +”, a fim de aumentar o número de atracções turísticas existentes no território.