Fundo Nacional de Artes da China financia 11 projectos culturais locais

O Fundo Nacional de Artes da China (FNAC) vai financiar 11 projectos locais este ano. A lista, publicada na sexta-feira, revela que um dos contemplados é a Associação de Intercâmbio Cultural de Macau com o projecto de teatro infantil “Conversas de Jovens sobre a China”. Segue-se a Associação dos Antigos Alunos do Conservatório Central de Música de Macau com a obra de crossover “Imagem de Macau”.

A Associação de Arte de Sansan de Macau vai receber financiamento para a composição da cantata “A Pátria está do meu lado”, enquanto a Associação de Dançarinos Regina obteve financiamento para criar a dança “Canção da pesca de Macau”.

Por sua vez, o artista Ieong Weng Kuong obteve apoio para criar a pintura chinesa “Ode ao Lótus Dourado – Macau”, enquanto a Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau (MUST, na sigla inglesa) contará com o apoio da FNAC para o projecto de exposição intitulado “Fusão artística entre o Oriente e o Ocidente – Exposição de Imagens de Macau e Guangdong do século XIX na perspectiva da Rota Marítima da Seda”.

A Associação Industrial e Comercial do ZAPE de Macau vai desenvolver, com o financiamento do FNAC, um programa de formação de “talentos futuros de Macau na gestão das artes e tecnologias”.

O FNAC financiou ainda o projecto de Chan Meng, da MUST, ligado às áreas do bailado e coreografia, enquanto Pun Kuan Pou, ligado à empresa Chessman Entertainment Production, vai desenvolver uma composição musical. Sit Ka Kit, artista da Universidade Politécnica de Macau, vai fazer uma pintura a óleo.

Mais dois projectos

Uma das novidades deste ano passa pela inclusão de mais dois projectos financiados de Macau por comparação com os anos anteriores, sendo esta a segunda vez que os projectos artísticos e culturais de Macau foram seleccionados pelo FNAC. A ideia é que estes projectos “poderão proporcionar mais recursos e plataformas ao sector artístico e cultural de Macau”.

Um comunicado da secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura dá conta de que “a nova inclusão dos projectos representativos de Macau contribuirá para a promoção do desenvolvimento diversificado e profissional do sector artístico e cultural de Macau, proporcionando um espaço de desenvolvimento mais amplo e potenciando uma conjuntura nova e próspera para o desenvolvimento cultural e artístico”.

Desde 2021 que o FNAC permite candidaturas de Macau e Hong Kong. No ano passado, nove projectos de Macau obtiveram financiamento. As candidaturas para o programa de financiamento da FNAC para 2024 devem ser apresentadas entre 15 de Abril e 15 de Junho deste ano.