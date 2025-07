Massagens | Detidos por obrigar empregada a masturbar clientes

Dois irmãos, residentes locais, foram detidos na terça-feira por suspeitas de obrigarem uma empregada de um salão de massagens na zona de Nam Van a masturbar os clientes.

A Polícia Judiciária recebeu a denúncia da empregada, uma trabalhadora não-residente de nacionalidade indonésia, no dia 3 de Junho. De acordo com o relato das autoridades policiais, citado pelo jornal Ou Mun, o salão de massagens terá sido aberto em Maio do ano passado e cerca de dois meses depois a queixosa foi contratada através de uma agência de emprego.

A partir de Setembro, os suspeitos terão começado a pedir à empregada que masturbasse os clientes. O centro recebia 1680 patacas por cada massagem com “final feliz”, enquanto a vítima recebia 150 patacas.

A queixosa indicou às autoridades que sentiu não ter escolha para negar o pedido, uma vez que tinha de pagar a comissão da agência de emprego e alimentar a família. Como tal, desde então, terá fornecido o “serviço extra” cerca de 100 vezes. Os dois irmãos, que recusaram colaborar com a PJ, foram encaminhados ao Ministério Público por suspeitas da prática do crime de lenocínio.