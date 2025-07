Independências | China saúda Cabo Verde e destaca solidez da relação bilateral

Pequim saudou a antiga colónia portuguesa pelo desenvolvimento alcançado nos últimos 50 anos e mostrou-se aberta a continuar a desenvolver laços de cooperação com o país africano

A China saudou hoje os 50 anos da independência de Cabo Verde, destacou a solidez da relação bilateral e afirmou estar disponível para reforçar a cooperação em áreas como infraestruturas, educação e saúde.

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês felicitou o arquipélago pelo aniversário, que se assinala sábado, e afirmou que o país africano “alcançou importantes progressos no seu desenvolvimento nacional”, desejando que continue a “avançar firmemente no caminho da revitalização”.

Na nota, refere-se que as relações entre os dois países têm sido marcadas por “confiança política mútua” e resultados “frutíferos” em múltiplos domínios, numa parceria que ambos os governos consideram estratégica.

“A China está disposta a trabalhar com Cabo Verde para aprofundar a cooperação pragmática e aplicar os consensos alcançados no âmbito da Cimeira de Pequim do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC)”, indicou o ministério.

Nas últimas décadas, a China consolidou a sua presença em Cabo Verde através de investimentos em obras públicas, cooperação técnica e atribuição de bolsas de estudo. Entre os projectos financiados por Pequim contam-se o Estádio Nacional e a nova sede da Assembleia Nacional.

Bons parceiros

Em declarações anteriores ao semanário Expresso das Ilhas, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano Rui Figueiredo Soares descreveu a China como “um parceiro seguro e de primeira linha para o desenvolvimento de Cabo Verde”.

A cooperação estende-se à área da educação, com mais de uma dezena de bolsas atribuídas anualmente pelo Governo chinês. Desde 2010, centenas de estudantes cabo-verdianos frequentaram instituições de ensino superior na China, em áreas como engenharia, medicina, turismo e relações internacionais.

“Cheguei com 17 anos e senti-me logo em casa”, contou Hélder Fernandes, cabo-verdiano natural da ilha de Santiago, que estudou Engenharia Informática na ilha tropical de Hainan, no sul da China, onde abriu, entretanto, um restaurante.

No plano diplomático, Cabo Verde tem reiterado o seu apoio ao princípio “Uma Só China”, reconhecendo Pequim como o único Governo legítimo do país, em detrimento de Taipé. Em contrapartida, Cabo Verde beneficiou de múltiplos perdões de dívida por parte da China – nomeadamente cerca de 1,18 milhões de euros em 2007 e mais 1,39 milhões de euros em 2016 – e recebeu apoio técnico nas áreas da agricultura, pescas e saúde, incluindo envio de equipas médicas e projetos nos portos de pesca.

Através do FOCAC, Cabo Verde tem também procurado reforçar o acesso a financiamento e apoio técnico externo, com vista ao cumprimento dos objectivos traçados no seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável.